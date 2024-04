Handballerinnen wollen sich den Feinschliff holen

Die Spielerinnen des TSV Schwabmünchen müssen im letzten Spiel der Playoff-Runde nach Bergtheim. Anschließend beginnen die Spiele um den Aufstieg.

Die Schwabmünchner Bayernligadamen bestreiten am Sonntagnachmittag ihr letztes Spiel in den laufenden Playoffs. Nachdem der Tabellenzweite TSV EBE Forst United im letzten Spiel überraschend Federn gelassen hatte, konnten die Schwabmünchnerinnen mit ihrem letzten Sieg in Regensburg die Bayerische Meisterschaft perfekt machen. Somit geht der Bayerische Meistertitel mit einer überragenden Bilanz dieses Jahr nach Schwabmünchen.

Trotz der vorzeitigen Meisterschaft und dem Einzug in die letzte Finalrunde um den Aufstieg in die 3. Liga wollen die Damen von Trainer Stephan Volmering auch im letzten Play-Off-Spiel Vollgas geben. Nach einer kurzen Regenerationspause starteten die Schwabmünchnerinnen mit einem sehr guten Trainingsauftakt in die Endphase um den Aufstieg. Wie berichtet, müssen die Damen von der Singold nach den überstandenen Playoffs in einer letzten Qualifizierungsrunde mit drei anderen Mannschaften in sechs weiteren Spielen um einen der beiden begehrten Aufstiegsplätze spielen.

In der Partie am Sonntag beim HSV Bergtheim wollen die Schwabmünchnerinnen ihrem Spiel den letzten Feinschliff geben, um optimal vorbereitet in die Finalrunde zu starten. Gerade in ihrem schnellen Umschaltspiel konnten sie bisher konstant überzeugen, was auch der Matchplan für die bevorstehende Partie ist. Für die weite Auswärtsfahrt nach Bergtheim in Würzburg hat der Verein einen Fanbus organisiert. Gemeinsam mit den Fans im Rücken wollen die Schwabmünchnerinnen die nächsten zwei Punkte holen. Anpfiff der Partie ist am Samstag um 14.30 in Bergtheim.

Die zweite Damenmannschaft reist am Samstagabend zu ihrem vorletzten Saisonspiel der laufenden Saison. Um 17.30 Uhr gastieren sie beim Kissinger SC, dem aktuellen Tabellenführer und hochgehandelten Aufstiegsanwärter. Die Schwabmünchnerinnen zeigten im Hinspiel trotz Rumpfkader mit die beste Saisonleistung und boten dem Tabellenersten ordentlich Paroli. Auch in Kissing wollen sich die Damen von Daniela Englberger und Uli Matthesius so gut wie möglich verkaufen und eine ordentliche Leistung abliefern.