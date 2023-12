Abtauchen in die Welt der Magie und Abenteuer

Das Untermeitinger Kinder- und Jugendtheater Laetitia bekam bei der Premiere des Stücks "Die drei Rätsel des Feuerfalken" viel Applaus.

In einer beeindruckenden Premiere in der Imhofhalle Untermeitingen wurde das Theaterstück "Die drei Rätsel des Feuerfalken" von dem Untermeitinger Kinder- und Jugendtheater Laetitia aufgeführt. Das Publikum erlebte eine fesselnde Darbietung der "Bühnenstrolche", die durch ihre innovative Inszenierung und packende Handlung begeisterte. Die Reaktionen des Publikums waren positiv. Applaus und stehende Ovationen belohnten die harte Arbeit und das Engagement der Künstler. Die Charaktere, brillant verkörpert von jungen talentierten Nachwuchsschauspielern in prächtigen Kostümen, entfachten Emotionen und ließen die Zuschauer in die Welt der Magie und Abenteuer eintauchen.

Ein wundersames Kraut

Die Geschichte, geschrieben von Thorsten Böhner und Sascha Korf, erzählt von dem kleinen Jorath, der sich Sorgen um seine Großmutter macht. Denn aus ihrem Herzen weicht die Fröhlichkeit. Von der 629 Jahren alten Fee Elena erfährt Jorath, dass es ein wundersames Heilkraut gegen diese Krankheit gibt. Dieses wächst im „Garten des Bösen“, bewacht vom Feuerfalken und seinen fiesen Amseln. Unverzagt macht sich Jorath auf den gefährlichen Weg und lernt unterwegs neue Freunde kennen. Dabei erfährt Jorath, dass er „die drei Rätsel des Feuerfalken“ lösen muss, um an das Heilkraut zu gelangen.

40 Akteure zwischen fünf und 23 Jahren

Die Spielleiterinnen, Jasmin Finke, Alisa Schauer und Alina Lude, führten das Ensemble zu Höchstleistungen und schafften es, die Essenz von "Die drei Rätsel des Feuerfalken" in auf packende Weise zu präsentieren. Die 40 Akteure im Alter zwischen fünf und 23 Jahren wirkten mit sichtbarer Freude mit. Die sechs Bühnenbildgestaltungen beeindruckten durch ihre Kreativität und Detailtreue. In atemberaubende Szenerien wurden die Zuschauer versetzt, die von den Lichteffekten meisterhaft untermalt wurden. Die Musikuntermalung trug zusätzlich zur Atmosphäre bei und verstärkte die emotionale Wirkung des Stücks. Die für den Spielbetrieb benötigten Requisiten, Kostüme und Bühnenbilder wurden im Verein hergestellt, so der frühere Vorsitzende und Bühnenbildner Martin Schrodt. Demnach sind im Kulissenbau, der Bühnentechnik, dem Ton und der Beleuchtung, bei Kostümen und der Maske sowie im weiteren Servicebereich etwa 30 Personen pro Aufführung hinter den Kulissen im Einsatz.

Weitere Spieltermine sind am Samstag, 30. Dezember, Samstag, 6. Januar, sowie am Sonntag, 7. Januar, jeweils um 15 Uhr. Karten sind jeden Donnerstag von 17 bis 19.30 Uhr im Foyer der Imhofhalle erhältlich.