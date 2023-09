Baucontainer in Untermeitingen aufgebrochen

Werkzeuge im Wert von rund 5000 Euro wurden aus einem Baucontainer gestohlen.

Auf Werkzeuge hatte es ein Unbekannter in Untermeitingen abgesehen: Er brach in der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag einen Baucontainer in der Bgm.-Klaußner-Straße auf. Darin befanden sich verschiedene Werkzeuge. Die Polizei geht von einem Beuteschaden von rund 5.000 Euro aus.

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)