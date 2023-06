Das große Krabbeln: Eine Ameisenwanderung mit Überraschungen

Sie sind winzig klein und total unterschätzt. In Untermeitingen gibt es viel über die Insekten zu lernen.

Irgendwo da unten krabbelt und wimmelt es tausendfach. Der Waldboden in Untermeitingen bewegt sich, denn die Natur in allen ihren Formen steht nie still. Zentimeterweise werden Tannennadeln oder Futter geschleppt, die „Transporteure“, in dem Fall Waldameisen, wirken oft viel schmächtiger als ihre Last. Irgendwie bewundernswert – aber für Menschen nur schwer verständlich: immer auf Achse, ohne geregelten Feierabend, Lohnansprüche oder relaxtem Strandurlaub als Belohnung. So ein tierischer Putztrupp tritt enorm zuverlässig in Aktion, Streiks gibt es keine. „Ameisen existieren seit 130 Millionen Jahren, sie haben sogar die Dinosaurier überlebt“, fügt Christian D. Keller von der Ameisenschutzwarte Bayern einen weiteren Superlativ hinzu. Konzentriert läuft er mit einer Gruppe Interessierter den Pfaden der unterschätzten Helden des Waldes hinterher. Das menschliche Grüppchen stoppt an einem unscheinbaren Häufchen am Wegesrand – hier gibt es offensichtlich was zu entdecken.

Teilnehmer lernen in Untermeitingen: So verteidigen sich Ameisen

Die beiden Jüngsten, Leonie Thoma und Valentin Siegling, beide enorm neugierig und im Vorschulalter, gehen als Erste auf den Hügel zu. Mit gezückter Lupe untersuchen sie das lebhafte Treiben. Keller erlaubt ihnen ausnahmsweise, die kleinen Bewohner unten auf und in der Erde zu ärgern. Also stochern die zwei Kids ein wenig mit einem Stöckchen in dem Haufen herum. Die Reaktion erfolgt prompt: Einige der irritierten Ameisen heben ihre beweglichen Hinterkörper an und „versuchen, uns mit Säure zu bespritzen. Diese können sie gegen ihre Feinde bis zu 1,5 Meter weit verteilen“, so der ehrenamtliche Mitarbeiter der Schutzwarte. Die Erwachsenen sehen etwas beeindruckt drein, als Ulrich Kreutzer, der ebenfalls mitgelaufen ist, von einem in dem Gemisch enthaltenen, „reinen Giftcocktail“ spricht.

So sieht ein Ameisenhügel aus. Foto: Daniela Egert

Zugleich gibt der Naturschützer, der wie Christian D. Keller für die Ameisenschutzwarte aktiv ist, die zu erwartende, totale Entwarnung: Menschen sind für die Abwehr der Krabbler kein lohnendes Objekt. Das Sekret der Mini-Krieger juckt unsere Spezies höchstens ein bisschen. „Jede Berührung mit einer Brennnessel ist schlimmer“, ergänzt Keller.

"Die Männchen sind faule Hunde"

Wie zum Beweis bückt er sich hinunter zu den unterschätzten Tierchen. Unwillkürlich muss man bei deren Anblick an die stets männlichen Soldaten in den Biene Maja-Heftchen denken: Einen Speer in der Hand, den Helm auf dem Kopf, der taffe „Oberst“ gibt das Kommando. Als gemeinsame Marsch-Ermunterung folgt der an Eintönigkeit nicht zu überbietende „Nanananana“-Gesang. „Die Darstellung im Comic ist nicht ganz richtig“, erklärt der Ehrenamtliche seinem Publikum. Denn ein großer Teil der „Polizei des Waldes“ tut so gut wie gar nichts: „Die Männchen sind faule Hunde“, so Experte Keller, „sie dienen nur der Vermehrung und lassen sich durchfüttern.“

Jede Menge Neues gab es bei der Ameisenführung in Untermeitingen zu erfahren. Foto: Daniela Egert

Einen Heuschrecke als Leckerbissen für die Ameisen

Es folgt - zumindest für die rührigen Insekten - das Highlight auf dieser Tour: Der Naturschützer holt eine durchsichtige Plastikbox aus seinem blau-schwarzen Rucksack. Leonie, 6, zieht mit einer Pinzette eine Heuschrecke heraus und legt den Leckerbissen auf den Weg neben dem Parkplatz Schloßberg. Sofort eilen die stets wachsamen Ameisen herbei und versuchen, der bereits toten Beute habhaft zu werden. Keller verteilt große Karten mit je einer aufgemalten Ameise und fordert dazu auf, daran zu schnuppern. Es riecht nach Zitrone sowie Lavendel. „Die Ameisen orientieren sich am Geruch“, erläutert er. „Sie sind wichtig für viele andere Arten und lockern zudem den Boden auf.“ So ungern man die sechsbeinigen Krabbler im eigenen Haus habe, so groß sei deren Berechtigung, sich im Wald zu tummeln, zu nisten sowie sich munter auszubreiten. Dazu auch Uli Kreutzer: „Ameisen tun eine Menge für uns, geben wir einen kleinen Teil davon zurück.“