Die Bühnenstrolche Untermeitingen treten wieder auf

Das Stücke "Die drei Rätsel des Feuerfalken" ist in der Imhofhalle in Untermeitingen zu sehen.

Die jungen Künstler der Bühnenstrolche tauchen wieder in das Land der Märchen und Sagen ein. Die abenteuerliche Geschichte „Die drei Rätsel des Feuerfalken", geschrieben von Thorsten Böhner und Sascha Korf, ist ein Stück, das nicht nur Kinder begeistern wird. Bedingt durch die Spannungseffekte ist die Aufführung ab einem Alter von fünf Jahren geeignet. Um die 40 Darsteller gut koordinieren zu können, haben Jasmin Finke, Alisa Schauer und Alina Lude gemeinsam die Spielleitung übernommen. Die Bühne wird hergerichtet, die Karten sind gedruckt und mit vielen bunten Flyern wird Werbung gemacht.

Premiere ist einen Tag vor Weihnachten

Die Premiere findet am Samstag, 23. Dezember, um 15 Uhr in der Imhofhalle in Untermeitingen statt. Das ist auch der richtige Zeitpunkt, um alle jungen Akteure wie Zuschauer auf das Weihnachtsfest einzustimmen. Worum geht es in dem Stück, welches der Theaterverein bereits 1996 und 2010 in ihrem Programm hatte?

Joraths Großmutter ist schwer krank. Denn aus ihrem Herzen weicht die Fröhlichkeit. Aller Ärzte Kunst war bisher erfolglos. Nur ein Heilkraut aus dem Garten des Feuerfalken kann sie retten. Doch auf dem Weg dorthin müssen viele Hürden überwunden werden. Damit beginnt ein großes Abenteuer. Der gefährliche Weg führt Jorath und seine Freunde durch das Königreich Nimmerlach, durch das Tal der verlorenen Hoffnung und an den See der vergangenen Liebe. Endlich am Garten des Feuerfalken angekommen, steht Jorath mit seinen Freunden Konkibu, Bla-Bla, Sokrates und Elena vor der Aufgabe, drei Fragen zu finden, welche die bösen Amseln nicht beantworten können. Werden sie die entscheidenden Fragen stellen können? Wer wissen will, welche Rätsel das sind und was Jorath mit seinen Freunden noch alles erlebt, kann das bei der Aufführung herausfinden.

Hier gibt es Karten

Die Spieltage im großen Saal der Imhofhalle finden an den Samstagen 23. und 30. Dezember, am 6. Januar, sowie am Sonntag, 7. Januar, jeweils um 15 Uhr statt. Die Aufführung hat eine Spiellänge von etwa 90 Minuten. Ein Stand für den Vorverkauf befindet sich jeden Donnerstag im Foyer der Imhofhalle Untermeitingen. Der Eintritt beträgt 5 Euro und für Kinder bis 14 Jahre 3 Euro. Ansonsten sind Reservierungen ab sofort unter der Rufnummer 08232/6371 möglich. Die Plätze sind nummeriert und in Blöcke unterteilt. Vorne im ersten Block dürfen nur Kinder sitzen, in der Mitte Kinder in Begleitung mit Erwachsenen und im anschließenden dritten Block Erwachsene ohne Kinder.