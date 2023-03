Erwischt: Mann wollte im Supermarkt Waren im Wert von 900 Euro klauen

Er versuchte, einen vollen Einkaufswagen durch den Obst- und Gemüsebereich eines Supermarktes zu schmuggeln. Wie aufmerksame Mitarbeiter den Dieb aufhalten konnten.

Dreister Diebstahlsversuch in einem Supermarkt in Untermeitingen (Kreis Augsburg): Ein 40-jähriger Mann hat dort während der normalen Öffnungszeit versucht, Waren im Wert von rund 900 Euro mitgehen zu lassen. Er hielt sich am Freitagabend kurz vor Ladenschluss rund eine Stunde im Obst- und Gemüsebereich auf, so die Polizei am Samstag.

Untermeitingen: Dreister Dieb will mit vollem Einkaufswagen fliehen

Als neue Kunden den Laden betraten, nutzte er die Gelegenheit und ging durch die offene Schranke heraus. Mitarbeiter konnten ihn mit seinem vollgeladenen Einkaufswagen mit etwas mehr als 900 Euro Warenwert am Ausgang aufhalten. (dpa/lby)

