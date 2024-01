Plus Der Bürgermeister kündigt auf der Generalversammlung bedeutende Veränderungen an.

Die Freiwillige Feuerwehr Untermeitingen plant Großprojekte und feiert bald 150-jähriges Jubiläum. Ein neues Löschfahrzeug vom Typ GW-L2 im Wert von 450.000 Euro wurde bereits bestellt, und die Planung für ein Fahrzeug mit Drehleiter ist derzeit in vollem Gange. Die Drehleiter gilt als Königin unter den Feuerwehrfahrzeugen, mit einem breiten Einsatzspektrum von Rettungsaktionen bis hin zu Brandeinsätzen.

Allerdings stehen die Retter vor Herausforderungen, da moderne Feuerwehrautos nicht nur leistungsstärker, sondern auch größer geworden sind. Bürgermeister Schropp machte deutlich, dass die bestehenden Feuerwehrhäuser mit diesem Wachstum nicht mithalten können. Infolgedessen kündigte er an, dass der Bau eines neuen Feuerwehrhauses innerhalb der nächsten acht Jahren notwendig sein wird. Der genaue Standort steht zwar bislang nicht fest, soll aber möglicherweise am nördlichen Ortsrand von Untermeitingen liegen. Die Hürden der Planungs- und Genehmigungsverfahren müssen jedoch zuerst überwunden werden, bevor das neue Feuerwehrhaus bezugsfertig ist.