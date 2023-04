Untermeitingen

05:45 Uhr

In der Untermeitinger Musikschule könnte es eng werden

Das Tasteninstrument ist beliebt bei Musikschülern. Unklar ist, ob die Raumkapazitäten in der Untermeitinger Musikschule langfristig ausreichen.

Plus Ein Experte hat nachgerechnet: Die Räume in der Untermeitinger Grund- und Mittelschule müssten bis 2040 reichen. Bei der Musikschule sieht es anders aus.

Von Uwe Bolten

Mächtig war das Zahlenwerk, das Diplom-Geograf Gregor Birle den Entscheidungsträgern im Gemeinderat vorstellte. Die Kommune hatte eine Prognose für die Bevölkerungsentwicklung bis in das Jahr 2040 in Auftrag gegeben, um eventuell nötige Planungen im Bereich der Schulen in Angriff zu nehmen.

Schwerpunkt der Prognose war die Sonderauswertung für die Grund- und Mittelschule und die Musikschule. Nach rund einer Stunde der statistischen Betrachtungen wurde klar, dass die räumlichen Möglichkeiten der Grund- und Mittelschule, nach mehreren Betrachtungsvarianten und Reservezuschlägen, für den Betrachtungszeitraum ausreichen müssten. Im Bereich der 2030er-Jahre könne die Raumkapazität der Mittelschule an Grenzen stoßen.

