Musikverein gestaltet ein festliches Adventskonzert in der Kirche

Seit mehr als zwei Jahrzehnten spielt der Musikverein Untermeitingen am ersten Advent in St. Stephan. Was es diesmal zu hören gab.

Seit 2001 veransteltet der Musikverein Untermeitingen ein Konzert am ersten Advent in der Kirche St. Stephan. Das Konzert, erfreut sich in dem gut besuchten Kirchenschiff, das in einem besonderen Licht erstrahlt, inzwischen sehr großer Beliebtheit. Mit einem abwechslungsreichen und anspruchsvollen Programm unter der musikalischen Leitung von Ortwin Schnabel stellt das Orchester Jahr für Jahr seine Vielseitigkeit unter Beweis. Vorsitzender Franz Rieder: "Wir wollen, dass Sie sich für eine kurze Zeit hier wohlfühlen und den Kopf frei von den alltäglichen Sorgen machen."

In einer festlichen musikalischen Einstimmung mit dem Stück "Advents Fantasy", in dem verschiedene Weihnachtslieder verarbeitet wurden, begann das Kirchenkonzert. Alle Lieder wurden von der Musikerin Christiane Fery gekonnt moderiert sowie mit kleinen Geschichten und Gedichten zur Weihnachtszeit begleitet. Mit "Christmas Twins" ging es heiter weiter. Ein Stück, das für Blasorchester von Steve Nelson komponiert und von Frank Bernarts arrangiert wurde. Auch hier sind bekannte Elemente aus "Frosty The Snowman" und "Here Comes Santa Claus" enthalten.

Rudolph gehört beim Adventskonzert in Untermeitingen zum Pflichtprogramm

Eines der berühmtesten Werke Johnny Marks ist wohl "Rudolph, The Red-Nosed Reindeer", welches auf einem gleichnamigen Gedicht basiert, das von seinem Schwager Robert L. May, dem Erfinder des Rudolph, verfasst wurde. "Dieser Titel gehört zur Weihnachtszeit wie sonst kein anderer", so die Moderatorin Fery. In der Tat holte das Orchester alles aus sich heraus. Elemente, die eigentlich nur im New-Orleans-Jazz zu hören sind, kamen zur Geltung. Einzelne Musikinstrumente setzten zu Soli an, die sich im Spielen abwechseln und die Grundmelodie immer beibehalten. Das Lied war hervorragend dargeboten.

Mit einem abwechslungsreichen und anspruchsvollen Programm unter der musikalischen Leitung von Ortwin Schnabel stellt das Orchester Jahr für Jahr seine Vielseitigkeit unter Beweis. Foto: Jürgen Schmidt

"Ave Maria No Morro" ist ein Stück für Blasorchester, arrangiert von Vince Colter. Auch hier zeigten die Musiker, was in ihnen steckt. Ortwin Schnabel holt alles aus ihnen heraus, ausdrucksstark mit einem riesigen Soundvolumen.

Der Musikverein nimmt schon mal Musikinstrumente in seinem Orchester auf, die nicht wirklich dazugehören. Dargeboten wird ein musikalischer Leckerbissen von Pavel Staněk, der arrangierte "Meditation" von Rudolf Sochor für Blasorchester der Mittelstufe. Die ruhige und stimmungsvolle Komposition schafft eine interessante Verbindung von Blockflöte und dem Klangkörper des Blasorchesters. Die helle und sanfte Solomelodie wechselt mit weichen, vollen Tuttipassagen.

Beruhigende Stimmung macht sich in St. Stephan breit

Ein Adventskonzert wie dieser, der weihnachtliche, beruhigende Stimmung mit ruhigen Tönen, aber auch mit fröhlichen Elementen daherkommt, wird nicht einfach so beendet. Ortwin Schnabel wollte das interessierte und applaudierende Publikum nicht ohne eine Zugabe in den Abend schicken. "Mit diesem Konzert fängt für uns die Adventszeit erst an", sagte ein Besucher.