Narrensitzung der Imhofia: Arabische Nächte, wilde Kühe und lästernde Nachbarn

Plus Die Untermeitinger Faschingsgesellschaft Imhofia hält den Spaßfaktor auf der ersten Narrensitzung hoch.

Draußen herrschte eisige Kälte, doch in der Imhofhalle erwärmte der Fasching die Herzen. Die erste Narrensitzung der Faschingsgesellschaft Imhofia Untermeitingen begeisterte das Publikum mit einer Mischung aus glitzernden Shows, atemberaubenden Tanzeinlagen, köstlichem Klamauk und humorvollen Sketchen. Die Imhofia-Präsidentin Tanja Merz betonte, dass es beim Fasching vor allem um Spaß geht – sowohl für die Akteure auf der Bühne als auch für das begeisterte Publikum. Und dieser Spaßfaktor war bei der grandiosen Auftaktsitzung in der Imhofhalle deutlich spürbar.

Einige Änderungen hat die Präsidentin schon im Vorfeld angekündigt. Gleich im Eingangsbereich wurden die ankommenden Gäste durch ein Spalier der Kinder- und Jugendgarde empfangen. Die Eröffnungszeremonie fand innerhalb eines neugestalteten Bühnenbildes, dem FGU-Biergarten, mit dem Musikverein Untermeitingen statt. Statt langer Reden standen die Darbietungen im Mittelpunkt, und dies gelang besonders durch die charmante Moderation von Marina Jöchle und Tanja Merz. Musikalische Unterstützung erhielten sie vom „Hautnah Music Duo“ Karlheinz Hornung und Sascha Daniel.