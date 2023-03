36-Jähriger wird ohne Führerschein am Steuer erwischt

Seinen Führerschein ist er schon lange los. Trotzdem will ein 36-Jähriger nicht aufs Auto verzichten.

Wegen "zurückliegender Delikte", so die Polizei, hat ein 36 Jahre alter Mann keinen Führerschein mehr. Trotzdem hat er sich am Mittwoch ins Auto gesetzt. Bei einer Kontrolle wurde er am Vormittag in der Röthstraße angehalten. Offenbar hatte er laut Polizeibericht bereits mehrfach den Wagen ohne gültige Fahrerlaubnis benutzt. Jetzt wird gegen den Mann ermittelt. (AZ)