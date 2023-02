Parkendes Auto in Untermeitingen beschädigt

Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter hat mit seinem Wagen ein geparktes Auto in Untermeitingen beschädigt. Der weiße Skoda war am Mittwoch, 1. Februar, von 17.30 bis 22.45 Uhr in der Mulzerstraße in einer Parkbucht parallel zur Straße vor dem Wendekreisel abgestellt worden. Als der Halter zu seinem Auto zurückkam, bemerkte er Beschädigungen an der linken hinteren Seite. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Die Polizei bittet Personen, die etwas beobachtet haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/96060. (AZ)