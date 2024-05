Polizeikontrolle: 22-Jähriger sitzt ohne Führerschein am Steuer

Ohne gültigen Führerschein war am Sonntag ein junger Mann in Untermeitingen unterwegs.

Eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erwartet einen 22-jährigen Mann. Er wurde am Sonntag gegen 16.30 Uhr in der Fuggerstraße in Untermeitingen zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 22-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. (AZ)