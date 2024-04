Treffen der Vereine: Turnhallenerweiterung steht im Fokus

Der Umzug in Ausweichquartiere bedeutet für alle betroffenen Untermeitinger Vereine eine große Herausforderung.

Das zentrale Thema der jüngsten Besprechung der Vereine und Gruppierungen von Untermeitingen war die Erweiterung der Zweifachturnhalle. Der Umzug in Ausweichquartiere bedeutet für alle Betroffenen eine große Herausforderung.

Neben der Verlagerung der Trainingsorte und -zeiten müssen auch sämtliche Ausrüstungsgegenstände und Übungsmaterial umgesiedelt und neu eingelagert werden. Einig waren sich die Teilnehmer des Treffens darüber, dass eine Aufräumaktion während des Umzugs von Vorteil sein kann. Um diesen Prozess bestmöglich zu koordinieren, wird kurzfristig eine Projektgruppe gebildet, die einen detaillierten Bewegungsplan erstellt.

Bürgerfest am Untermeitinger Wasserturm kehrt zurück

Ein weiteres wichtiges Ereignis, das nach einigen Jahren Pause wieder stattfindet, ist das Bürgerfest am 30. Juni am Wasserturm in Lagerlechfeld. Der Förderverein Bundeswehrstandort Lechfeld gemeinsam mit den Kommunen und Kirchen vor Ort organisiert dieses Fest, das nun auf dem Gelände der Evangelischen Versöhnungskirche in Lagerlechfeld abgehalten wird.

Das Bürgerfest startet um 10 Uhr mit einem ökumenischen Feldgottesdienst, gefolgt von einem Frühschoppen. Neben der Besichtigung mobiler Exponate der militärgeschichtlichen Sammlung der Lechfeldkaserne bieten zahlreiche Vereine großartige Angebote und Vorführungen für Jung und Alt. Es besteht jedoch noch die Möglichkeit, dass sich Aktive mit neuen Ideen einbringen.

Einheitliches Erscheinungsbild für Ortseingänge geplant

Ein Problem, das die Bürger von Untermeitingen schon länger beschäftigt, ist das wenig ansprechende Erscheinungsbild der Ortseingänge, insbesondere wenn Vereinsveranstaltungen angekündigt werden. Hierbei werden oft individuelle Schilder, Plakate und Bauzäune verwendet, was zu einem uneinheitlichen Gesamtbild führt. Um dem entgegenzuwirken, ist ein Arbeitstreffen mit der Gemeinde geplant, um in einem kreativen Gedankenaustausch eine Vereinheitlichung zu erreichen.

Schließung des Schwimmbades an der Imhofhalle sorgt für Unverständnis

Die regelmäßige Schließung des Schwimmbades an der Imhofhalle ruft immer wieder Unverständnis hervor. Untermeitingens Bürgermeister Simon Schropp erklärte, dass die Wasserqualität dreimal täglich überprüft wird und bei negativen Ergebnissen die Halle sofort geschlossen werden muss - unabhängig davon, welche Gruppe gerade schwimmt. Da die Ursache für die Verunreinigungen nicht festgestellt werden kann, sind bestimmte Utensilien wie Neoprenanzüge und Schwimmflossen nicht mehr erlaubt, da diese möglicherweise unsichtbaren Schmutz ins Becken bringen könnten.