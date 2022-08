Unbekannter zerkratzt geparktes Auto

Als am Sonntagabend in Untermeitingen ein Besitzer zu seinem geparkten Auto zurückkommt, bemerkt er, dass jemand die Heckklappe verkratzt hat.

In Untermeitingen wurde am Wochenende in der Mulzerstraße ein blauer Peugeot mutwillig beschädigt. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Samstagabend um 21 Uhr bis Sonntagabend, 19 Uhr. Der Peugeot war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Als der Besitzer am nächsten Tag zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er einen offensichtlich absichtlich verursachten Kratzer auf der Heckklappe. Der Schaden beläuft sich auf etwa 900 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet um Hinweise unter Telefon 08232/9606-0. (AZ)