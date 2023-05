Untermeitinger Wochenmarkt feiert 30. Geburtstag

Anfangs ist die Idee noch belächelt worden. Doch die Einrichtung hat sich in Untermeitingen etabliert.

Klein, aber fein – so präsentiert sich der Untermeitinger Wochenmarkt auch an seinem Geburtstag. Seit 30 Jahren lädt er jeden Samstagvormittag am Rathaus zum Einkaufen und Verweilen ein. Zwar sei die Idee eines Marktes zu Anfang von einigen noch belächelt worden, doch er habe sich schon bald zum beliebten Treffpunkt etabliert, berichten die Verkäufer. Immerhin waren die Einkaufsmöglichkeiten in Untermeitingen 1993 noch auf wenige Supermärkte beschränkt und eine Einkaufsmeile, wie sie jetzt am Donauring besteht, gab es noch nicht. Das reichhaltige Sortiment umfasst Fleisch- und Wurstwaren, Käse, Fisch, Blumen, mediterrane Feinkost und saisonabhängige Produkte wie Spargel. Von Anfang an ist auch Obst- und Gemüse-Gärtner, Koch-Hagenbusch dabei, sowie seit vielen Jahren Alwin Lauterer aus Obermeitingen mit seinem Stand mit Wald- und Blütenhonig. Viele der angebotenen Produkte stammen direkt aus der Region und dem Umland, darunter zahlreiche Bio-Erzeugnisse. Der Markt ist auch eine beliebte Plattform für vielerlei Präsentationen. Vereine, wie auch Parteien, hauptsächlich vor den Wahlen oder sonstige Infostände bieten immer wieder Abwechslung und locken zusätzliche Besucher an.

Nachbarschaftshilfe feiert Aktionstag

Deshalb wollte bei dieser Geburtstagsparty auch die Nachbarschaftshilfe dabei sein. Unter der Leitung von Viktoria Hadersdorfer und Marita Müller wurde auch gleichzeitig der deutschlandweite Aktionstag miteingebracht, der ein Zeichen für offenes und solidarisches Miteinander setzen soll. Hierzu haben sie zusammen mit der Gemeinde einiges auf die Beine gestellt.

Die Initiatoren zum Tag der Nachbarschaft: (von links) Marita Müller, Marianne Volkmann, Andreas Claus, Simon Schropp, Ralf Winkler und Viktoria Hadersdorfer. Foto: Jürgen Schmidt

Von den Marktleuten gab es besondere Kostproben und die ehrenamtlichen Helfer boten selbstgemachte Köstlichkeiten an. So auch den Brotaufstrich mit Bärlauch von Willi Bachmann, der extra viele Felder abgelaufen ist, um diesen für diesen Tag zu sammeln und herzustellen. Extra zum Thema Nachbarn stellte die Gemeindebücherei Literatur zusammen. Musikalisch wurde der Morgen vom Duo Nico und Lukas begleitet und die Kinder- und Jugendgarde der FGU Imhofia sorgte für Unterhaltung.