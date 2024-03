Veteranenkameradschaft steht vor der Auflösung: Jetzt springt die Gemeinde ein

Plus Seit einem Jahr steht fest, dass sich keine Nachfolger für das Vorstandsteam finden. Eine sechsmonatige Übergangslösung ist nun gefunden. Wie es danach weiter geht, ist unklar.

Eine lange Tradition neigt sich dem Ende zu, als der Vorstand der Soldaten- und Veteranenkameradschaft Untermeitingen unter der Führung von Ernst Pientschik die Auflösung für die Jahreshauptversammlung vorbereitet hatte. Im 152. Jahr ihres Bestehens hatten sie sich darauf vorbereitet, dass die anwesenden Mitglieder schriftlich über den Fortbestand abstimmen. Dieser Vorgang sollte nur noch als formelle Bestätigung dienen, denn bereits vor einem Jahr wurde mitgeteilt, dass der Vorstand komplett aufhören wird. Die sofortige Auflösung ist auch rechtlich nicht zu beanstanden, da die Kameradschaft kein eingetragener Verein ist. Doch es kam anders als erwartet.

Es haben sich trotz vieler Bemühungen keine Nachfolger gefunden, um die Aufgaben innerhalb des Vorstands wahrzunehmen. Die Position des stellvertretenden Vorsitzenden blieb seit Jahren unbesetzt, und auch für den Posten des Fahnenträgers konnte keine Person gefunden werden.