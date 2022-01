Weitere Gemeinderätin verlässt das Untermeitinger Gremium

Plus Erneut gibt es einen Wechsel im Untermeitinger Gemeinderat. Auf Stella Roseto, die nach 25 Jahren ihr Amt niederlegt, folgt Wolfgang Ritter im Bündnis Lechfeld.

Es ist bereits der dritte Wechsel im Untermeitinger Gemeinderat seit Beginn der Wahlperiode 2020: Erneut verlässt eine Gemeinderätin das Gremium. Stella Roseto vom Bündnis Lechfeld hat zum 31. Dezember ihr Amt aus persönlichen Gründen niedergelegt. Ihr Nachfolger ist Wolfgang Ritter.