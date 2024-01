Brand in Restaurant: 20.000 Euro Schaden

In Wehringen hat es in einem Restaurant gebrannt. Verletzt wurde niemand.

In der Küche eins Restaurants in Wehringen kam es am Dienstag (2. Januar) gegen 23 Uhr zu einem Brand. Wie die Polizei berichtet, verließ der Pächter abends das Restaurant. Gegen 23 Uhr erhielt er eine Feueralarmmeldung auf sein Handy. Er verständigte umgehend die Feuerwehr, die den Brand löschte. Verletzt wurde niemand, den Sachschaden durch den Ruß schätzt die Polizei auf 20.000 Euro. Ursache für das Feuer war eine defekte Fritteuse, die einen Fettbrand verursacht hatte. (AZ)