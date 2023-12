Ein kleiner Supermarkt könnte nach Wehringen kommen

Um Einkaufsmöglichkeiten, Internet und eine neue Grundschule ging es bei der Bürgerversammlung in Wehringen.

Bei der Bürgerversammlung im voll besetzten Wehringer Bürgersaal blickte Bürgermeister Manfred Nerlinger auf 2023 zurück und stellte Projekte für 2024 vor. Ein einschneidendes Ereignis 2023 war der Hagelsturm Ende August. Die Schäden an kommunalen Liegenschaften belaufen sich auf rund 900.000 Euro. Der Bauhof hat 500 Kubikmeter Schadholz beseitigt. Die Feuerwehr, viele Landwirte mit ihren Nutzfahrzeugen und andere Ehrenamtliche waren helfend im Einsatz. Die Bürger interessierten sich bei der Versammlung für eine Einkaufsmöglichkeit.

Kommt ein V-Mini-Markt, wie es ihn in Langerringen gibt, auch nach Wehringen? Foto: Christian Kruppe (Archivbild)

Aus dem Publikum kam die Frage nach einem Supermarkt im Ort. Nerlinger konnte berichten, dass auf seine Anfrage hin die Firma V-Markt Interesse an einem "V-Mini" wie in Langerringen bekundet habe. Sie wolle aber nicht bauen, sondern ein Gebäude mieten, das zentrumsnah liegen müsse. Diese Bedingungen können augenblicklich nicht erfüllt werden, eine Lösung werde aber gesucht, so Nerlinger.

Erst verlegt in Wehringen die Deutsche Glasfaser, dann die Telekom

Auch um das Internet ging es. Das Verlegen von Glasfaserkabeln sei einerseits sinnvoll, verlange aber von den Einwohnern viel Geduld mit aufgerissenen Gehwegen, so Nerlinger. Laut Telekommunikationsgesetz muss es die Gemeinde hinnehmen, dass in diesem Jahr Kabel der Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser verlegt wurden und in zwei Jahren die Deutsche Telekom die Gehwege noch einmal aufreißen und ebenfalls Glasfaserkabel verlegen wird. Damit die Arbeiten beim zweiten Mal schneller und geräuschärmer vonstattengehen, hat die Gemeinde die Gehwege nicht mehr asphaltieren, sondern mit Platten belegen lassen.

Im Dezember 2023 kann die Erweiterung der Kindertagesstätte abgeschlossen werden. Nach dem Einzug können alle Wehringer Kinder einen Platz bekommen, wie Nerlinger hervorhob. Die beiden Schulgebäude des Ortes stammen aus den Jahren 1957 und 1971 und sind sanierungsbedürftig. Da ein Neubau nur wenig teurer würde als eine Generalsanierung oder eine Erweiterung, hat sich der Gemeinderat für einen Neubau entschieden. Nach jetzigem Stand soll 2026 gebaut werden.

Wehringen bekommt einen Generationen-Treff mit Singold-Zugang

Die Gemeinde hat schon 2020 ein 3000 Quadratmeter großes Grundstück im ehemaligen Pfarrgarten im Ortszentrum erworben. Hier ist vor Kurzem der Spatenstich erfolgt für einen Treffpunkt für alle Generationen. Geplant sind ein überdachtes Rondell für Freilichtveranstaltungen, eine Boule-Bahn, Tischtennisplatten, Freiluftschach, Trimmgeräte und Beete für die Nutzung durch den Gartenbauverein. Ein Höhepunkt soll ein flacher Zugang zur Singold werden. Der vorhandene Baumbestand wird weitgehend erhalten bleiben, weitere 19 Bäume kommen hinzu.

Im Frühjahr 2024 werden die Erschließungsarbeiten im neuen Gewerbegebiet „Hoechst“ direkt an der Grenze zu Bobingen beginnen. Die Nachfrage nach Grundstücken ist groß. Für September 2024 ist der Beginn der Umgestaltung der nördlichen Ortseinfahrt geplant. Sie soll mittels Fahrbahnverengung und Querungshilfen sicherer werden. Zuvor wird die Staatsstraße zwischen Wehringen und Bobingen saniert.