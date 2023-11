Wehringen

vor 17 Min.

Jetzt wird der Pfarrgarten Wehringen gebaut

Plus Im Herzen von Wehringen entsteht ein neuer Generationenpark. Er soll auch die Singold erlebbar machen.

Von Anja Fischer

Der Bagger hat auf dem Gelände des Wehringer Pfarrgartens schon mit dem Aushub begonnen und große Berge Erde angehäuft. Es gilt, keine Zeit zu verlieren, denn schon im kommenden Mai plant die Gemeinde die Eröffnung des neuen Generationenparks.

Schon im Jahr 2020 begann in Wehringen das großangelegte Projekt mit dem Erwerb des ehemaligen Pfarrgartengrundstücks an der Pfarrstraße. Es seien schwierige Grundstücksverhandlungen gewesen, erinnert sich Bürgermeister Manfred Nerlinger. "Aber nun können wir hier, mitten im Ort, die Singold für alle Generationen erlebbar machen." Wehringen liege in einer schönen Lage an Singold und Wertach, dennoch seien die beiden Flüsse wenig in das Leben der Menschen einbezogen gewesen. Entlang der Wertach habe sich mit dem Bau einer Slipanlage bereits einiges getan. Nun soll die Singold in das zentrale Dorfleben einbezogen werden.

