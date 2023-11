Unbekannter will Heckscheibe einschlagen

In Wehringen hat ein unbekannter Täter versucht, die Heckscheibe eines Autos einzuschlagen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Wie die Polizei berichtet war der Seat Ibiza am Mittwoch gegen 8.15 Uhr auf einem Firmengelände in der Südlichen Hauptstraße in Wehringen abgestellt. Ein unbekannter Täter die Heckscheibe beschädigt und versucht einzuschlagen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Inspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen. (AZ)