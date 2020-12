vor 33 Min.

9. Dezember: Bischof Bertram Meier rät zum Briefe schreiben

In unserem Adventskalender geben Prominente, Redakteurinnen und Redakteure bis Heiligabend Tipps, wie Sie sich die stade Zeit in diesem Jahr verschönern können.

Der Advent hat begonnen – und an dieser Stelle möchten Ihnen Prominente, Redakteurinnen und Redakteure bis Heiligabend Tipps geben, wie Sie sich die stade Zeit trotz aller Unwägbarkeiten verschönern, sie vielleicht sogar neu mit Sinn füllen können. Zum 9. Dezember hat der Augsburger Bischof Bertram Meier einen Vorschlag.

Als ich vor 35 Jahren als Priester angefangen habe, habe ich als Motto gewählt: „Ihr seid ein Brief Christi“. Diese Stelle stammt aus dem 2. Brief des Apostels Paulus an die Korinther und war mein Primizspruch. Die Primiz, das ist die erste Heilige Messe, der ein neugeweihter Priester vorsteht. Der Satz geht so weiter: „Ihr seid ein Brief Christi, ausgefertigt durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes“. Darum geht es mir: durch mein Leben Christus zu bezeugen.

Bischof Bertram Meier: "Schreiben Sie vor Weihnachten wieder mehr Briefe!"

Auch jetzt als Bischof der Diözese Augsburg habe ich viel mit Briefen zu tun, mit E-Mails oder anderen Schriftstücken. Und ich denke dabei immer wieder daran: Hinter jedem Schriftstück, hinter jedem Brief steckt ein konkreter Mensch.

Ich wünsche mir – und ich wünsche mir auch für Sie, die Sie das jetzt lesen: Schreiben Sie doch vor Weihnachten wieder mehr Briefe! Oder lassen Sie wenigstens eine Weihnachtskarte nicht nur drucken, sondern versehen Sie sie mit Ihrer Unterschrift! Ich glaube, Gott selber hat uns in Jesus Christus einen Brief geschrieben, und unsere Briefe, die wir uns in der Advents- und Weihnachtszeit schicken, könnten ein Echo dieses Briefes Gottes sein.

Zur Person: Bertram Meier, 60, ist katholischer Bischof von Augsburg. Seine Bischofsweihe war am 6. Juni im Dom.

Alle Türchen unseres Adventskalenders finden Sie hier.

Themen folgen