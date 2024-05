Welche Partei passt zu mir? Heute geht der Wahl-O-Mat online

Im Juni steht die Europawahl an. Der Wahl-O-Mat hilft dabei, herauszufinden, welche Parteien zu den eigenen politischen Ansichten passen. Hier finden Sie das Tool.

Vom 6. bis zum 9. Juni 2024 findet die Europawahl statt. Bürgerinnen und Bürger dürfen dann über ein neues EU-Parlament abstimmen. Doch an welche Partei soll die Stimme gehen? Unentschlossenen kann der Wahl-O-Mat helfen. Bei dem Tool der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) handelt es sich um eine kostenlose Orientierungshilfe bei Wahlen.

Wahl-O-Mat zur Europawahl 2024 ist online

Der Wahl-O-Mat zur Europawahl 2024 geht am Mittwochvormittag, 7. Mai, online. Mit ihm lassen sich die eigenen politischen Ansichten mit den Positionen der Parteien vergleichen. Dabei handelt es sich laut bpb jedoch nicht um eine Wahlempfehlung, sondern um eine Orientierung und eine Informationsmöglichkeit über die Wahlprogramme der Parteien.

So funktioniert der Wahl-O-Mat zur Europawahl 2024

Verschiedene politische Standpunkte und Themen lassen sich im Wahl-O-Mat mit "stimme zu", "stimme nicht zu", "neutral" oder "These überspringen" beantworten. Anschließend kann man die Themen gewichten und so thematische Schwerpunkte setzen. Diese wertet der Wahl-O-Mat bei der Berechnung des Ergebnisses doppelt. Es ist ebenfalls möglich, bestimmte Parteien auszuschließen oder besonders zu berücksichtigen.

Der Wahl-O-Mat verrät anschließend, welche Partei oder Parteien am ehesten mit den eigenen politischen Vorstellungen, Interessen und Wünschen übereinstimmen. Ein Balkendiagramm zeigt, bei welchen Parteien die Übereinstimmungen am größten sind. In Deutschland sind insgesamt 35 Parteien zur Europawahl zugelassen:

CDU

Grüne

SPD

AfD

CSU

Die Linke

FDP

Die Partei

Freie Wähler

Tierschutzpartei

ÖDP

Familien-Partei

Volt

Piraten

Mera25

Heimat

Tierschutz hier!

Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung

BIG

Bündnis C (Christen für Deutschland)

PdH (Partei der Humanisten)

Menschliche Welt

DKP (Deutsche Kommunistische Partei)

MLPD (Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands)

SGP (Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale)

ABG (Aktion Bürger für Gerechtigkeit)

Die Basis

Bündnis Deutschland

BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht)

Dava

Klimaliste

Letzte Generation

PDV (Partei der Vernunft)

PdF (Partei des Fortschritts)

V-Partei

So ist der Wahl-O-Mat zur Europawahl 2024 entstanden

Den Wahl-O-Mat gibt es seit über 20 Jahren. Im Jahr 2002 ging er erstmals online. Er dient nicht nur als Entscheidungshilfe bei der Europawahl, sondern auch bei Landtags- oder Bundestagswahlen.

Ein Team aus Politikwissenschaftlern, Statistikerinnen, Pädagogenen, Jung- und Erstwählern, sowie weiteren Expertinnen und Expertinnen bestimmer Themen erarbeiten den Wahl-O-Mat. Die Grundlage bilden die Wahlprogramme der Parteien. Etwa drei Monate vor der Wahl beginnt laut der bpb der Arbeitsprozess am Wahl-O-Mat. Jung- und Erstwählerinnen enwickeln etwa 80 bis 1000 Thesen auf Basis der Wahlprogramme. Expertinnen und Experten begleiten sie dabei.

Anschließend senden sie diese These an die zur Wahl zugelassenen Parteien. Diese haben zwei bis drei Wochen Zeit, die Thesen zu beantworten und zu begründen. Politikwissenschaftler sichten die Antworten und prüfen, ob sie sowohl sprachlich als auch inhaltlich verständlich und schlüssig sind. Eine Woche vor der Wahl werden 38 Thesen ausgewählt, die in den Wahl-O-Mat aufgenommen werden.