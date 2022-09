Köln gegen Dortmund live im TV und Stream: Termin und Übertragung

In der Bundesliga trifft der 1. FC Köln auf Dortmund. Hier erfahren Sie alle Infos rund um den Termin sowie zur Übertragung im TV und Live-Stream.

Die Bundesliga-Saison 2022/23 ist aktuell in vollem Gange. Auf dem Spielplan der Bundesliga steht für den 8. Spieltag unter anderem die Partie zwischen dem 1. FC Köln und Dortmund. Die Borussen können sich somit auf ein Auswärtsspiel mit relativ kurzer Anreise freuen.

Beide Mannschaften stehen nach dem 7. Spieltag noch in der ersten Tabellenhälfte. Damit das auch so bleibt, muss sich Köln in der Partie gegen Dortmund allerdings warm anziehen. Köln befindet sich aktuell auf Platz 9 der 1. Fußball-Bundesliga und könnte bei einer Niederlage von Vereinen wie Bremen, Augsburg und Leipzig eingeholt werden.

Doch auch Dortmund dürfte mit voller Motivation in das Spiel gegen Köln gehen: Sollte Dortmund am 8. Spieltag gewinnen und der aktuelle Tabellenführer Union Berlin gleichzeitig keinen Sieg für sich beanspruchen können, dann würde Dortmund auf den begehrten ersten Platz der Bundesliga klettern.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. – Datenschutzerklärung Video: SID

Wird Dortmund am Endes des 8. Spieltages an der Spitze der Tabelle stehen? Wann ist der genaue Termin für das Spiel 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund? Wo findet die Übertragung im TV und Livestream statt? In diesem Artikel lesen Sie alles Wichtige, was Sie zur Begegnung Köln vs. Dortmund wissen sollten.

Termin und Uhrzeit für 1. FC Köln - Borussia Dortmund: Wann ist Anstoß?

Am Samstag, dem 01. Oktober 2022, gehen in der 1. Fußball-Bundesliga insgesamt sechs Spiele über die Bühne. Eines davon ist die Begegnung zwischen Köln und Dortmund. Anpfiff ist um 15.30 Uhr im Rhein-Energie-Stadion in Köln.

Köln gegen Dortmund live im TV und Stream - auch im Free-TV?

Die Übertragung der 1. Fußball-Bundesliga 2022/2023 live im TV und Stream teilen sich hauptsächlich die zwei Streaming-Dienste Sky und DAZN. Für die Übertragung der Samstagsspiele ist in der aktuellen Saison Sky verantwortlich. Somit gibt es dort auch die Partie zwischen Köln und Dortmund zu sehen. Für die Übertragung der Spiele am Freitag und Sonntag kümmert sich die Streaming-Plattform DAZN.

Lesen Sie dazu auch

Hier haben wir die wichtigsten Infos zum Bundesligaspiel Köln gegen Dortmund für Sie zusammengefasst:

Spiel: 1. FC Köln - Borussia Dortmund , 8. Spieltag der Bundesliga 2022/23

- , 8. Spieltag der Bundesliga 2022/23 Datum: Samstag, 01. Oktober 2022

Samstag, 01. Oktober 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Rhein-Energie-Stadion, Köln

Rhein-Energie-Stadion, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

1. FC Köln vs. Borussia Dortmund: Live-Ticker, Ergebnisse und Spielplan

Sie haben am Samstag, dem 01. Oktober 2022 keine Zeit, die Partie zwischen Köln und Dortmund live vor dem Bildschirm mitzuverfolgen? Oder Ihnen ist das Angebot der Streaming-Anbieter zur Übertragung der Bundesligaspiele zu teuer? Egal aus welchem Grund Sie das Spiel nicht live sehen können, wir haben eine passende Alternative für Sie. Unser Live-Ticker hält Sie zu jeder Partie der Bundesliga immer mit allen wichtigen Infos zu den Spielen auf dem Laufenden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. – Datenschutzerklärung

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Köln gegen Dortmund live im Radio

Neben den eben genannten Möglichkeiten, das Spiel in Echtzeit mitzuverfolgen, beweist sich das Bundesliga-Radio ebenfalls als eine beliebte Alternative. Die Bundesligaübertragung im Radio informiert Sie über alle Spielentwicklungen zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund.

1. FC Köln vs. Borussia Dortmund: Bilanz

Nach Angaben von fußballdaten.de haben Köln und Dortmund in der Vergangenheit insgesamt 104 Spiele gegeneinander bestritten. Davon konnte Köln in 34 Begegnungen den Sieg für sich beanspruchen. In 28 Partien trennten sich die beiden Mannschaften mit einem Unentschieden. Insgesamt 42 Mal gewannen die Borussen gegen die Kölner.