ATP Finale 2019: Zeitplan, Live-TV und TV-Termine

Die ATP Finals steigen vom 10. bis 17. November 2019 und gelten nach den Grand Slams als wichtigstes Herren-Turnier im Tennis-Sport. Hier finden Sie Zeitplan, TV-Termine, Spielplan sowie alle Infos zur Live-Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream.

Es geht um den fünfwichtigsten Tennis-Titel des Jahres: Beim ATP Finale 2019 (offiziell Nitto ATP Finals) geht es nicht nur um 1.785.000 Euro Preisgeld alleine für den Sieger, sondern um jede Menge Renommee. Hier finden Sie Zeitplan, TV-Termine, Spielplan sowie alle Infos zur Live-Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream.

Die ATP Finals 2019 (offiziell Nitto ATP Finals) finden 2019 in der "O2-Arena" in London statt. Neben den Grand-Slam-Turnieren sind die Finals der wichtigste Wettbewerb im Herren-Profi-Tennis. Die Partien finden je am Ende einer Tennis-Saison statt. Das Final ist Teil der ATP Tour 2019. Das letzte bedeutende Turnier des Jahres findet seit 2009 in der O2 Arena in London statt. 2021 zieht der Tennis-Tross in die Pala alpitour im italienischen Turin um.

ATP Finale 2019 live in TV, Fernsehen und Live-Stream: Sky / DAZN oder Free-TV?

Die ATP-Finals 2019 im Tennis werden nach aktuellem Stand leider nicht im Free-TV oder Gratis-Live-Stream zu sehen sein. Die TV-Übertragung findet nach aktuellem Stand größtenteils auf Sky bzw. im Stream auf SkyGo statt. Aktuell gibt es keine Möglichkeit, das ATP-Finale kostenlos und ohne Anmeldung im Free-TV, Live-TV oder umsonst im Fernsehen zu verfolgen. Wer das ATP-Finale 2019 live in TV, Fernsehen und Stream verfolgen will, hat nur diese Möglichkeiten:

ATP-Finales 2019 live in TV, Fernsehen und Stream: Sky/Sky oder auf tennistv.com

ATP Finals 2019: Zeitplan, Spielplan, Datum, Uhrzeit und TV-Termine

ATP Finals 2019: Zeitplan, Spielplan, Datum, Uhrzeit und TV-Termine: Aktuell ist das Teilnehmerfeld, dazu gleich mehr, noch nicht endgültig bestimmt. Tennis-Fans finden jedoch hier den Spielplan zu den ATP Finals 2019. Dieser wird stets aktualisiert, sodass Fans nichts verpassen.

ATP Finale: Wer ist qualifiziert? Wer sind die Teilnehmer 2019?

Die ATP-Finals sind das vielleicht hochkarätigst besetzte Tennis-Turnier der Welt - zumindest in der qualitativen Verdichtung. Denn die die Teilnehmer qualifizieren sich über die Weltrangliste der ATP-Tour. Die besten acht Spieler der Saison 2019 dürfen antreten. Dazu kommen noch zwei Reservisten. Wenn ein oder zwei Grand-Slam-Sieger der aktuellen Saison zwischen Platz 8 und 20 der ATP World Tour platziert sind, bekommen diese den 8. Start- und den 1. Reserveplatz. Aktuell qualifiziert wären diese Spieler:

Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Daniil Medwedew, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Matteo Berrettini, Roberto Bautista Augut, Gael Monfils.

Historie der ATP Finals

Vergangenes Jahr konnte der Deutsche Alexander Zverev die Finals für sich entscheiden. In der ewigen Bestenliste liegt Roger Federer mit sechs Siegen auf Platz 1 vor Ivan Lendl.

