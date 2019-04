13:14 Uhr

Alexander Zverev erlebt die erste große Krise seiner Karriere

Alexander Zverev ist zwar noch die Nummer drei der Weltrangliste, spielt aber kein Top-Tennis mehr. Beistand erhält er von seinem Mentor Boris Becker.

Von Jörg Allmeroth

Als Boris Becker kürzlich einen Abstecher zum Stuttgarter Tennis-Bundesleistungszentrum unternahm, fand er am Rande seines Besuchs auch ein paar warme Worte für seinen besten Mann im Herrentennis – für Alexander Zverev. „99,9 Prozent“ träumten von jenem Weltmeister-Titel, den Zverev 2018 errungen habe, sagte Becker der Stuttgarter Zeitungsgruppe, überhaupt sei er erstaunt, „was die deutsche Öffentlichkeit als Erfolg oder Misserfolg definiert“. Und dann fügte Becker noch hinzu, Zverev sei „der mit Abstand beste Spieler seiner Generation“.

Becker sagte es in einem Moment, da Zverev schon in der ersten größeren Krise nicht nur dieser Saison, sondern seiner Profikarriere überhaupt steckte. Einer Krise, die sich am Dienstag nach Ostern akut noch verschärfte, durch ein Auftakt-Aus gegen den Chilenen Jarry in Barcelona. Zverev vergab sogar einen Matchball, bevor sein Ausflug nach Katalonien bitter im Tiebreak des dritten Satzes endete, nach einer 3:0-Führung in diesem Lotteriespiel.

Alexander Zverev spielt derzeit ohne Selbstvertrauen

Man konnte Becker bei seiner Rede für Zverev natürlich verstehen. Er ist sozusagen der Abteilungsleiter des deutschen Herrentennis, der zentrale Funktionär und auch Chefdiplomat. Er braucht Zverev für die deutsche Nationalmannschaft, für die Davis-Cup-Auftritte. Er braucht eine harmonische Stimmungslage, zwischen DTB und Zverev – und sich selbst.

Becker hätte dieses Interview auch ganz anders bestreiten können, er hätte sagen können, dass einer wie Zverev eben auch mit harter Kritik leben muss, weil er eben mit großen, herausragenden Talenten ausgestattet ist. Und er hätte darauf verweisen können, wie das damals bei ihm selbst war, bei Becker – in den 80er und 90er Jahren, als viele auf seine Niederlagen lauerten, um ihn an den Pranger des Gescheiterten zu stellen. Gegen die Kritik, die Becker damals ins Gesicht brauste, nimmt sich die Betrachtung von Zverevs Misserfolgen immer noch wie ein laues Lüftchen aus.

Zverev spielt zurzeit ohne Selbstvertrauen und Courage. Er wartet, was sein Gegner tut, er wartet auf Fehler des anderen – statt selbst die Initiative zu ergreifen. Lange Zeit tat ihm der Chilene Jarry in Barcelona sogar den Gefallen, viele Fehler zu machen. Aber als sich sein Rivale dann berappelte, hatte Zverev viel Glück, überhaupt zu einem Matchball und noch einmal in den Tiebreak zu kommen. In der Jahresbestenliste, dem „Race to London“, zur ATP-WM, rangiert der Titelverteidiger aktuell auf Platz 21 – nach der Barcelona-Woche wird er wahrscheinlich noch ein wenig zurückfallen.

Zverev spielt derzeit kein Top-Tennis mehr

Die Platzierung ist ehrlich, Zverev steht zwar noch wegen der Punktgewinne aus der Vorsaison auf Position 3 der Weltrangliste, aber Top-5- oder Top-Ten-Tennis spielt er in diesem heiklen Jahr nicht. Der einzige Lichtblick war bisher eine Finalteilnahme beim Turnier in Acapulco, aber auf den sonstigen größeren Bühnen war er oft nur eine Randerscheinung. Und nun haben die Auftritte und Aussagen Zverevs einen traurigen Wiedererkennungseffekt. Zwei Mal buchte sich der Deutsche noch last minute bei Turnieren ein, um die dringend benötigte Spielpraxis und Matchhärte zu bekommen, aber was er bekam, waren frustrierend frühe Abschiede – erst in Marrakesch, nun auch in Barcelona.

Gerüchte von jenseits der Courts über eine Beziehung mit Lena Gercke dürften seine Konzentration auf Tennis nicht geschärft haben. Nun hat er sein Verhältnis zum blonden Top-Model in einem Bild-Interview präzisiert: „Lena ist ein unglaublich nettes Mädchen. Wir sind wirklich eng miteinander. Aber wir waren nie ein Paar“, erklärte der liierte Zverev.

Sportlich könnte die nächste Woche Klarheit bringen, wenn Zverev bei den BMW Open in München antritt, also bei jenem Turnier, das er 2017 und 2018 gewonnen hat. Titelverteidigung, Titel-Hattrick, es wäre ein verrückter Dreh der Geschichte, einer jener verrückten Drehs, für die Zverevs Mentor Becker früher bekannt war.

