Basketball WM 2019: Finale heute live im TV und Stream - Termine, Zeitplan, Ergebnisse

Heute Mittag wird das Finale der Basketball WM 2019 zwischen Spanien und Argentinien ausgetragen. Infos zu Live-Stream, Terminen, Zeitplan und Ergebnissen: hier.

Wer wird Basketballweltmeister 2019? Die Entscheidung fällt heute Mittag in der Cadillac-Arena in Peking. Im Finale stehen zwei Teams, mit denen so nicht unbedingt zu rechnen war: Argentinien und Spanien setzten sich gegen alle anderen Konkurrenten durch und kämpfen nun um die Goldmedaille.

Wenn Sie die Spiele der Weltmeisterschaft live im TV und Stream vefolgen möchten, erfahren Sie hier wo die Partien übertragen werden. Außerdem erhalten Sie alle Infos zu Zeitplan, Terminen und Ergebnissen der Basketball WM 2019.

Basketball WM 2019 heute im Live-TV und Stream: Wo wird das Finale übertragen?

Für das deutsche Basketball-Team um Star Dennis Schröder endete die WM früher als erhofft mit Platz 18. Wie Sie die Spiele bei der Basketball WM 2019 live im TV, Fernsehen und im Stream verfolgen können, lesen Sie hier. Außerdem sagen wir Ihnen, ob Sie die Spiele auch im Free-TV und Gratis-Stream oder nur im Pay-TV zu sehen sind.

Die Basketball-WM wird vom Pay-TV-Sender MagentaSport live in TV, Fernsehen und Stream gezeigt. Gute Nachrichten für basketball-Fans: Im Gratis-Stream oder Free-TV wird es die Weltmeisterschaft bei MagentaSport geben. Der normalerweise kostenpflichtige Sender ist Teil der Telekom und sendet alle Partien der Weltmeisterschaft live in Stream und im MagentaTV, dem TV-Programm für Kunden der Telekom.

Die Kosten für MagentaSport auf einen Blick:

0 Euro pro Monat, für Telekom-Kunden im ersten Jahr, dann 4,95 Euro pro Monat

9,95 Euro pro Monat, für Sky-Kunden mit Telekom-Vertrag (12 Monate Laufzeit)

9,95 Euro pro Monat, für Kunden ohne Telekom-Vertrag (12 Monate Laufzeit)

16,95 Euro pro Monat, für Kunden ohne Telekom-Vertrag (ein Monat Laufzeit)

Basketball WM 2019: Spielplan, Termine, Zeitplan und Ergebnisse der deutschen Manschaft

Hier finden Sie alle Infos zum Zeitplan bzw. Spielplan bei der Basketball WM 2019 in China. Wir beschränken uns zunächst auf die bekannten Termine von Deutschland. Den gesamten Zeitplan bzw. Spielplan und alle damit verbundenen Termine finden Sie hier.

Ergebnisse von Deutschland bei der Basketball Weltmeisterschaft:

Sonntag, 01.09.19: Frankreich – Deutschland, 78:74

Dienstag, 03.09.19: Deutschland – Dominikanische Republik 68:70

Donnerstag, 05.09.19: Deutschland – Jordanien 96:62

Montag, 09.09.19: Deutschland – Kanada 82:76

Das deutsche Team hat die Basketball WM 2019 somit mit Platz 18 beendet.

Basketball WM 2019: Spielplan/Zeitplan aller Gruppen

Deutschland spielt bei Basketball Weltmeisterschaft in der Gruppe G in Shenzen mit Frankreich, der Dominikanischen Republik und Jordanien. Das sind alle Gruppen und ihr Zeitplan - und dazu die Termine für die Zwischenrunde, Viertelfinale, Spiel um Platz 3 und Finale.

Gruppe A

Samstag, 31.08.19, 10.00 Uhr: Polen - Venezuela 80:69

Samstag, 31.08.19, 14.00 Uhr: Elfenbeinküste - China 55:70

Montag, 02.09.19, 10.00 Uhr: Venezuela - Elfenbeinküste 87:71

Montag, 02.09.19, 14.00 Uhr: China - Polen 76:79

Mittwoch, 04.09.19, 10.00 Uhr: Elfenbeinküste - Polen 63:80

Mittwoch, 04.09.19, 14.00 Uhr: Venezuela - China 72:59

Gruppe B

Samstag, 31.08.19, 10.30 Uhr: Russland - Nigeria 82:77

Samstag, 31.08.19, 14.30 Uhr: Argentinien - Südkorea 95:69

Montag, 02.09.19, 10.30 Uhr: Nigeria - Argentinien 81:94

Montag, 02.09.19, 14.30 Uhr: Südkorea - Russland 73:87

Mittwoch, 04.09.19, 10.30 Uhr: Südkorea - Nigeria 66:108

Mittwoch, 04.09.19, 14.30 Uhr: Russland - Argentinien 61:69

Gruppe C

Samstag, 31.08.19, 10.30 Uhr: Iran - Puerto Rico 81:83

Samstag, 31.08.19, 14.30 Uhr: Spanien - Tunesien 101:62

Montag, 02.09.19, 10.30 Uhr: Tunesien - Iran 79:67

Montag, 02.09.19, 14.30 Uhr: Puerto Rico - Spanien 63:73

Mittwoch, 04.09.19, 10.30 Uhr: Puerto Rico - Tunesien 67:64

Mittwoch, 04.09.19, 14.30 Uhr: Spanien - Iran 73:65

Gruppe D

Samstag, 31.08.19, 09.30 Uhr: Angola - Serbien 59:105

Samstag, 31.08.19, 13.30 Uhr: Philippinen - Italien 62:108

Montag, 02.09.19, 09.30 Uhr: Italien - Angola 92:61

Montag, 02.09.19, 13.30 Uhr: Serbien - Philippinen 126:67

Mittwoch, 04.09.19, 09.30 Uhr: Angola - Philippinen 84:81

Mittwoch, 04.09.19, 13.30 Uhr: Italien -Serbien 77:92

Gruppe E

Sonntag, 01.09.19, 10.30 Uhr: Türkei - Japan 86:67

Sonntag, 01.09.19, 14.30 Uhr: Tschechien - USA 67:88

Dienstag, 03.09.19, 10.30 Uhr: Japan - Tschechien 76:89

Dienstag, 03.09.19, 14.30 Uhr: USA - Türkei 93:92

Donnerstag, 05.09.19, 10.30 Uhr: Türkei - Tschechien 76:91

Donnerstag, 05.09.19, 14.30 Uhr: USA - Japan 98:45

Gruppe F

Sonntag, 01.09.19, 10.00 Uhr: Neuseeland - Brasilien 94:102

Sonntag, 01.09.19, 14.00 Uhr: Griechenland - Montenegro 85:60

Dienstag, 03.09.19, 10.00 Uhr: Montenegro - Neuseeland 83:93

Dienstag, 03.09.19, 14.00 Uhr: Brasilien - Griechenland 79:78

Donnerstag, 05.09.19, 10.00 Uhr: Brasilien - Montenegro 84:73

Donnerstag 05.09.19, 14.00 Uhr: Griechenland - Neuseeland 103:97

Gruppe G

Sonntag, 01.09.19, 10.30 Uhr: Dominikanische Republik - Jordanien 80:76

Sonntag, 01.09.19, 14.30 Uhr: Frankreich - Deutschland 78:74

Dienstag, 03.09.19, 10.30 Uhr: Deutschland - Dominikanische Republik 68:70

Dienstag, 03.09.19, 14.30 Uhr: Jordanien - Frankreich 64:103

Donnerstag, 05.09.19, 10.30 Uhr: Deutschland - Jordanien 96:62

Donnerstag, 05.09.19, 14.30 Uhr: Dominikanische Republik - Frankreich 56:90

Gruppe H

Sonntag, 01.09.19, 09.30 Uhr: Kanada - Australien 92:108

Sonntag, 01.09.19, 13.30 Uhr: Senegal - Litauen 47:101

Dienstag, 03.09.19, 09.30 Uhr: Australien - Senegal 81:68

Dienstag, 03.09.19, 13.30 Uhr: Litauen - Kanada 92:69

Donnerstag, 05.09.19, 09.30 Uhr: Kanada - Senegal 82:60

Donnerstag, 05.09.19, 13.30 Uhr: Litauen - Australien 82:87

Zwischenrunde

Gruppe I

Freitag, 06.09.19: Polen - Russland 79:74

Freitag, 06.09.19: Argentinien - Venezuela 87:67

Sonntag, 08.09.19: Polen - Argentinien 65:91

Sonntag, 08.09.19: Venezuela - Russland 60:69

Gruppe J

Freitag, 06.09.19: Spanien - Italien 67:60

Freitag, 06.09.19: Serbien - Puerto Rico 90:47

Sonntag, 08.09.19: Spanien - Serbien 81:69

Sonntag, 08.09.19: Puerto Rico - Italien 89:94

Gruppe K

Samstag, 07.09.19: USA - Griechenland 69:53

Samstag, 07.09.19: Brasilien - Tschechien 71:93

Montag, 09.09.19: USA - Brasilien 89:73

Montag, 09.09.19: Tschechien - Griechenland 77:84

Gruppe L

Samstag, 07.09.19: Frankreich - Litauen 78:75

Samstag, 07.09.19: Australien - Dominikanische Republik 82:76

Montag, 09.09.19: Frankreich - Australien 98:100

Montag, 09.09.19: Dominikanische Republik - Litauen 55:74

Viertelfinale

Dienstag, 10.09.19, 13.00 Uhr: Argentinien - Serbien 97:87

Dienstag, 10.09.19, 15.00 Uhr: Spanien - Polen 90:78

Mittwoch, 11.09.19, 13.00 Uhr: USA - Frankreich 79:89

Mittwoch, 11.09.19, 15.00 Uhr: Australien - Tschechien 82:70

Platzierungsrunde

Donnerstag, 12.09.19, 13.00 Uhr: Serbien - USA 94:89

Donnerstag, 12.09.19, 15.00 Uhr: Polen - Tschechien 84:94

Halbfinale

Freitag, 13.09.19, 9.30 Uhr: Spanien - Australien 95:88

Freitag, 13.09.19, 13.30 Uhr: Argentinien - Frankreich 80:66

Spiel um Platz 7

Samstag, 14.09.19, 10.00 Uhr: USA - Polen 87:74

Spiel um Platz 5

Samstag, 14.09.19, 14.00 Uhr: Serbien - Tschechien 90:81

Spiel um Platz 3

Sonntag, 15.09.19, 10.00 Uhr: Frankreich - Australien: 67:59

Finale

Sonntag, 15.09.19, 14.00 Uhr: Argentinien - Spanien

Basketball WM 2019: Modus, Regeln

Bei der Basketball WM 2019 in China sieht der Modus eine dreiteilige Turnierphase vor: die erste Vorrunde, die zweite Gruppenphase und der K.O-Finalrunde.

Runde 1: In Runde 1 spielen je 4 Teams in 8 Gruppen (A–H). Der Sieger eines Spiels bekommt 2 Punkte, der Verlierer 1 Punkt. Steht ein Spiel am Ende unentschieden, so gibt es Verlängerung. Die beiden besten Teams jeder Gruppe kommen in Runde 2.

Runde 2: In Runde 2 spielen wieder je 4 Teams in dann 4 Gruppen (I–L). Die beiden besten Teams jeder Gruppen qualifizieren sich für die K.O. Finalrunde. Die K.O. Runde startet mit dem Viertelfinale.

Wo findet die Basketball WM 2019 statt? Austragungsorte und Stadien

Bei der Basketball Weltmeisterschaft wird in acht verschiedenen Städten bzw. Stadien gespielt. Das sind die Austragungsorte: Bejing, Nanjing, Shanghai, Wuhan, Dongguan, Foshan, Guangzhou, Shenzhen

China: Deutschland-Kader bei der Basketball WM 2019

Das war der deutsche Kader bei der Basketball Weltmeisterschaft:

Robin Benzing, Tecnyconta Saragossa, Forward



Niels Giffey, ALBA BERLIN, Forward

Danilo Barthel, FC Bayern München, Center

Maxi Kleber, Dallas Mavericks, Center

Joshiko Saibou, Telekom Baskets Bonn, Combo-Guard

Karim Jallow, Basketball Löwen Braunschweig, Shooting Guard

Paul Zipser, FC Bayern München, Shooting Guard

Daniel Theis, Boston Celtics, Center

Johannes Thiemann, ALBA BERLIN, Center

Johannes Voigtmann, CSKA Moskau, Center

Moritz Wagner, Washington Wizards, Center

Ismet Akpinar, Besiktas Istanbul, Point Guard

Maodo Lo, FC Bayern München, Point Guard

Dennis Schröder, Oklahoma City Thunder, Point Guard

Isaac Bonga, Washington Wizards, Combo-Guard

Andreas Obst, ratiopharm ulm, Combo-Guard

