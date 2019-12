17:01 Uhr

Biathlon Weltcup 2019/20: Sieger und Ergebnisse heute am 19.12.19

Biathlon Weltcup 2019/20: Lesen Sie hier alle Ergebnisse und Sieger - auch zur Damen-Verfolgung und Herren-Staffel heute am Sonntag, 15.12.19, in Hochfilzen.

Der Biathlon Weltcup 2019/20 ging heute in Annecy in Frankreich weiter. Die Ergebnisse des Sprints der Herren über 10km am 19.12.2019 sind bereits da. Benedikt Doll kann sich mit einer Zeit von 23:22 Minuten den zweiten Weltcup-Sieg sichern. Hier lesen Sie mehr zu den Ergebnissen und Zeiten des Wettkampfs in Annecy.

Biathlon Weltcup 2019/20: Ergebnisse und Sieger heute am 19.12.19

Biathlon Weltcup in Annecy, Frankreich: Ergebnisse, Resultate Sieger

Donnerstag, 19. Dezember: Herren, 10 km Sprint 14.15 Uhr

1. Benedikt Doll ( Breitnau ) 23:22,1 Min./0 Schießf.

( ) 23:22,1 Min./0 Schießf. 2. Tarjei Bö ( Norwegen ) +9,4 Sek./0

( ) +9,4 Sek./0 3. Quentin Fillon Maillet ( Frankreich ) +11,3/0

Maillet ( ) +11,3/0 4. Johannes Thingnes Bö ( Norwegen ) +14,8/2

( ) +14,8/2 5. Erlend Bjöntegaard ( Norwegen ) +15,0/0

( ) +15,0/0 6. Johannes Dale ( Norwegen ) +26,7/0

Dale ( ) +26,7/0 7. Dominik Windisch ( Italien ) +28,0/0

( ) +28,0/0 8. Simon Desthieux ( Frankreich ) +36,4/1

( ) +36,4/1 9. Lukas Hofer ( Italien ) +37,1/1

( ) +37,1/1 10. Julian Eberhard ( Österreich ) +40,5/2

) +40,5/2 ... 14. Johannes Kühn ( Reit im Winkl ) +54,5/2

Kühn ( ) +54,5/2 21. Arnd Peiffer ( Clausthal-Zellerfeld ) +1:10,3 Min./1

( ) +1:10,3 Min./1 25. Philipp Horn ( Frankenhain ) +1:13,0/2

( ) +1:13,0/2 32. Simon Schempp ( Uhingen ) +1:19,5/1

( ) +1:19,5/1 82. Erik Lesser ( Frankenhain ) +2:53,0/3

Biathlon Weltcup in Östersund, Schweden: Ergebnisse, Resultate, Sieger

Samstag, 30. November: Single Mixed Staffel (M+W), 13.10 Uhr

1. Hanna Öberg / Sebastian Samuelsson ( Schweden ) 36:42,1 Min./2 Strafrd.+11 Schießf.;

/ ( ) 36:42,1 Min./2 Strafrd.+11 Schießf.; 2. Franziska Preuß / Erik Lesser ( Haag / Frankenhain ) +18,1 Sek./1+9;

/ ( / ) +18,1 Sek./1+9; 3. Marte Olsbu Röiseland / Vetle Sjaastad Christiansen ( Norwegen ) +40,4/1+16;

/ ( ) +40,4/1+16; 4. Anastassija Merkuschina /Artem Tyschtschenko ( Ukraine ) +56,9/3+6;

/Artem Tyschtschenko ( ) +56,9/3+6; 5. Rene Zahkna / Regina Oja ( Estland ) +1:01,6 Min./1+8;

/ ( ) +1:01,6 Min./1+8; 6. Susan Dunklee / Sean Doherty ( USA ) +1:17,0/1+16;

/ ( ) +1:17,0/1+16; 7. Julia Simon/ Simon Desthieux ( Frankreich ) +1:19,5/3+15;

( ) +1:19,5/3+15; 8. Federica Sanfilippo / Thomas Bormolini ( Italien ) +1:51,7/3+13;

/ ( ) +1:51,7/3+13; 9. Hanna Sola /Mikita Labastau ( Weißrussland ) +2:03,1/5+17;

/Mikita Labastau ( ) +2:03,1/5+17; 10. Emma Lunder/ Christian Gow ( Kanada ) +2:03,7/2+10

Samstag, 30. November: Mixed Staffel (M+W), 15 Uhr

1. Italien ( Lisa Vittozzi , Dorothea Wierer , Lukas Hofer , Dominik Windisch ) 1:05:56,1 Std./0 Strafrd.+9 Schießf.;

( , , , ) 1:05:56,1 Std./0 Strafrd.+9 Schießf.; 2. Norwegen ( Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff , Tarjei Bö , Johannes Thingnes Bö ) +4,1 Sek./0+15;

( Tandrevold, , , ) +4,1 Sek./0+15; 3. Schweden ( Linn Persson , Mona Brorsson, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma) +59,9/0+11;

( , Mona Brorsson, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma) +59,9/0+11; 4. Russland +1:44,9 Min./1+13;

+1:44,9 Min./1+13; 5. Österreich +1:53,6/1+10;

+1:53,6/1+10; 6. Schweiz +1:55,5/1+15;

+1:55,5/1+15; 7. Deutschland ( Karolin Horchler / Clausthal-Zellerfeld , Denise Herrmann / Oberwiesenthal , Simon Schempp / Uhingen , Benedikt Doll / Breitnau ) +2:20,9/1+14;

( / , / , / , / ) +2:20,9/1+14; 8. USA +2:28,1/0+7; 9. Frankreich +2:29,1/2+17;

+2:28,1/0+7; 9. +2:29,1/2+17; 10. Finnland +2:45,8/2+14

Sonntag, 1. Dezember: 10 Kilometer Sprint der Herren, 12.30 Uhr

1. Johannes Thingnes Bö ( Norwegen ) 24:18,3 Min./1 Schießf.;

( ) 24:18,3 Min./1 Schießf.; 2. Tarjei Bö ( Norwegen ) +19,0 Sek./1;

( ) +19,0 Sek./1; 3. Matwej Jelissejew ( Russland ) +19,9/0;

( ) +19,9/0; 4. Alexander Loginow ( Russland ) +27,1/1;

( ) +27,1/1; 5. Martin Fourcade ( Frankreich ) +27,9/2;

( ) +27,9/2; 6. Johannes Kühn ( Reit im Winkl ) +28,7/2;

Kühn ( ) +28,7/2; 7. Johannes Dale ( Norwegen ) +29,4/1; 8. Erlend Bjöntegaard ( Norwegen ) +31,7/1;

Dale ( ) +29,4/1; 8. ( ) +31,7/1; 9. Julian Eberhard ( Österreich ) +33,8/2;

) +33,8/2; 10. Wladimir Ilijew ( Bulgarien ) +36,0/2;

( ) +36,0/2; ...24. Benedikt Doll ( Breitnau ) +1:28,7 Min./4;

( ) +1:28,7 Min./4; ...32. Simon Schempp ( Uhingen ) +1:43,1/2;

( ) +1:43,1/2; ...33. Erik Lesser ( Frankenhain ) +1:45,4/4;

( ) +1:45,4/4; ...57. Philipp Horn ( Frankenhain ) +2:13,6/4

Sonntag, 1. Dezember: 7.5 Kilometer Sprint der Damen, 15.30 Uhr

1. Dorothea Wierer ( Italien ) 19:48,5 Min./1 Schießf.;

( ) 19:48,5 Min./1 Schießf.; 2. Marte Olsbu Röiseland ( Norwegen ) +8,6 Sek./2;

( ) +8,6 Sek./2; 3. Marketa Davidova ( Tschechien ) +11,9/0;

( ) +11,9/0; 4. Franziska Preuß ( Haag ) +19,2/0;

( ) +19,2/0; 5. Linn Persson ( Schweden ) +21,6/1;

( ) +21,6/1; 6. Denise Herrmann ( Oberwiesenthal ) +22,1/1;

( ) +22,1/1; 7. Katharina Innerhofer ( Österreich ) +37,3/1;

( ) +37,3/1; 8. Lena Häcki ( Schweiz ) +39,6/2;

( ) +39,6/2; 9. Celia Aymonier ( Frankreich ) +40,0/1;

( ) +40,0/1; 10. Wita Semerenko ( Ukraine ) +41,1/1; .

( ) +41,1/1; . ..35. Vanessa Hinz ( Schliersee ) +1:29,1 Min./2;

( ) +1:29,1 Min./2; ...52. Karolin Horchler ( Clausthal-Zellerfeld ) +1:54,3/2;

( ) +1:54,3/2; ...54. Franziska Hildebrand ( Clausthal-Zellerfeld ) +1:58,6/2;

( ) +1:58,6/2; ...67. Anna Weidel ( Kiefersfelden ) +2:24,2/2

Mittwoch, 4. Dezember: Männer Einzel über 20km, 16.20 Uhr

1. Martin Fourcade ( Frankreich ) 53:11,9 Min./1 Schießf.;

( ) 53:11,9 Min./1 Schießf.; 2. Simon Desthieux ( Frankreich ) +12,7 Sek./1;

( ) +12,7 Sek./1; 3. Quentin Fillon Maillet ( Frankreich ) +1:50,8 Min./3;

Maillet ( ) +1:50,8 Min./3; 4. Emilien Jacquelin ( Frankreich ) +2:17,8/2;

( ) +2:17,8/2; 5. Benjamin Weger ( Schweiz ) +2:28,2/1;

( ) +2:28,2/1; 6. Tarjei Bö ( Norwegen ) +2:28,8/2;

( ) +2:28,8/2; 7. Fabien Claude ( Frankreich ) +2:32,4/2;

( ) +2:32,4/2; 8. Matwej Jelissejew ( Russland ) +2:54,6/1;

( ) +2:54,6/1; 9. Alexander Loginow ( Russland ) +2:55,1/2;

( ) +2:55,1/2; 10. Johannes Thingnes Bö ( Norwegen ) +3:12,6/2;

( ) +3:12,6/2; ... 16. Benedikt Doll ( Breitnau ) +3:48,3/4;

( ) +3:48,3/4; ... 27. Philipp Horn ( Frankenhain ) +4:49,8/3;

( ) +4:49,8/3; ... 41. Johannes Kühn ( Reit im Winkl ) +6:02,7/5;

Kühn ( ) +6:02,7/5; ... 53. Simon Schempp ( Uhingen ) +6:50,6/5;

( ) +6:50,6/5; ... 72. Erik Lesser ( Frankenhain ) +8:48,2/4;

( ) +8:48,2/4; ... Arnd Peiffer ( Clausthal-Zellerfeld ) ausgeschieden

Donnerstag, 5. Dezember: Frauen Einzel über 15 km, 16,20 Uhr

1. Justine Braisaz ( Frankreich ) 42:35,1 Min./2 Schießf.;

( ) 42:35,1 Min./2 Schießf.; 2. Julia Dschima ( Ukraine ) +11,1 Sek./0;

) +11,1 Sek./0; 3. Julia Simon ( Frankreich ) +17,7/2;

) +17,7/2; 4. Ingrid Landmark Tandrevold ( Norwegen ) +25,2/1;

Tandrevold ( ) +25,2/1; 5. Larisa Kuklina ( Russland ) +38,8/2;

( ) +38,8/2; 6. Lena Häcki ( Schweiz ) +1:05,7 Min./3;

( ) +1:05,7 Min./3; 7. Dorothea Wierer ( Italien ) +1:08,4/3;

( ) +1:08,4/3; 8. Monika Hojnisz-Starega (Polen) +1:11,7/2;

9. Lisa Vittozzi ( Italien ) +1:28,4/2;

( ) +1:28,4/2; 10. Hanna Öberg ( Schweden ) +1:48,7/3;

( ) +1:48,7/3; ... 12. Franziska Preuß ( Haag ) +2:00,2/3;

( ) +2:00,2/3; 18. Denise Herrmann ( Oberwiesenthal ) +2:30,4/4;

( ) +2:30,4/4; 30. Vanessa Hinz ( Schliersee ) +3:53,3/4;

( ) +3:53,3/4; 43. Franziska Hildebrand ( Clausthal-Zellerfeld ) +4:36,6/4;

( ) +4:36,6/4; 51. Karolin Horchler ( Clausthal-Zellerfeld ) +5:08,3/4;

( ) +5:08,3/4; 56. Anna Weidel ( Kiefersfelden ) +5:25,8/4

Samstag, 7. Dezember: Herren-Staffel über 4x7,5km, 17.30 Uhr

1. Norwegen ( Johannes Dale, Erlend Bjöntegaard , Tarjei Bö , Johannes Thingnes Bö ) 1:10:30,4 Std./0 Strafrd.+9 Schießf.;

( Dale, , , ) 1:10:30,4 Std./0 Strafrd.+9 Schießf.; 2. Frankreich ( Emilien Jacquelin , Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux , Martin Fourcade ) +32,3 Sek./1+7;

( , Maillet, , ) +32,3 Sek./1+7; 3. Italien ( Lukas Hofer , Thomas Bormolini , Daniele Cappellari , Dominik Windisch ) +1:27,1 Min./0+8;

( , , , ) +1:27,1 Min./0+8; 4. Russland +1:41,4/1+10;

+1:41,4/1+10; 5. Schweden +2:00,7/2+12;

+2:00,7/2+12; 6. Ukraine +2:32,7/0+9;

+2:32,7/0+9; 7. Slowenien +2:47,1/0+11;

+2:47,1/0+11; 8. Deutschland ( Erik Lesser / Frankenhain , Philipp Horn / Frankenhain , Arnd Peiffer / Clausthal-Zellerfeld , Benedikt Doll / Breitnau ) +3:23,1/4+13;

( / , / , / , / ) +3:23,1/4+13; 9. Bulgarien +3:39,0/0+10;

+3:39,0/0+10; 10. Schweiz +3:45,0/2+14

Sonntag, 8. Dezember: Damen-Staffel über 4x6km, 15.30 Uhr

1. Norwegen (Karoline Offigstad Knotten, Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff , Marte Olsbu Röiseland ) 1:11:08,7 Std./0 Strafrd.+10 Schießf.;

(Karoline Offigstad Knotten, Tandrevold, , ) 1:11:08,7 Std./0 Strafrd.+10 Schießf.; 2. Schweiz ( Elisa Gasparin , Selina Gasparin , Aita Gasparin , Lena Häcki ) +8,5 Sek./0+4;

( , , , ) +8,5 Sek./0+4; 3. Schweden ( Linn Persson , Elvira Öberg , Mona Brorsson, Hanna Öberg ) +10,2/0+8;

( , , Mona Brorsson, ) +10,2/0+8; 4. Deutschland ( Karolin Horchler / Clausthal-Zellerfeld , Denise Herrmann / Oberwiesenthal , Vanessa Hinz / Schliersee , Franziska Preuß / Haag ) +15,5/1+9;

( / , / , / , / ) +15,5/1+9; 5. Russland +1:37,7 Min./0+9;

+1:37,7 Min./0+9; 6. Frankreich +2:07,3/0+9;

+2:07,3/0+9; 7. Österreich +2:09,5/0+7;

+2:09,5/0+7; 8. Tschechien +2:31,3/1+13;

+2:31,3/1+13; 9. Ukraine +2:47,1/0+8;

+2:47,1/0+8; 10. USA +3:25,0/0+8

10 Bilder Biathlon: Das sind die Weltcup-Stationen 2019/20 Bild: Johan Axelsson

Biathlon Weltcup in Hochfilzen, Österreich: Resultate

Freitag, 13. Dezember: Frauen Sprint über 7.5km, 11.30 Uhr

1. Dorothea Wierer ( Italien ) 21:26,5 Min./1 Schießf.;

( ) 21:26,5 Min./1 Schießf.; 2. Ingrid Landmark Tandrevold ( Norwegen ) +5,9 Sek./0;

Tandrevold ( ) +5,9 Sek./0; 3. Swetlana Mironowa ( Russland ) +18,3/1;

( ) +18,3/1; 4. Paulina Fialkova ( Slowakei ) +22,1/0;

) +22,1/0; 5. Hanna Öberg ( Schweden ) +24,3/1;

( ) +24,3/1; 6. Lucie Charvatova ( Tschechien ) +29,3/1;

( ) +29,3/1; 7. Marte Olsbu Röiseland ( Norwegen ) +32,4/2;

( ) +32,4/2; 8. Tiril Eckhoff ( Norwegen ) +33,7/2;

( ) +33,7/2; 9. Walj Semerenko ( Ukraine ) +34,7/0;

) +34,7/0; 10. Anais Bescond ( Frankreich ) +38,2/0

( ) +38,2/0 ... 41. Denise Herrmann ( Oberwiesenthal ) +1:28,3 Min./3;

( ) +1:28,3 Min./3; ... 42. Vanessa Hinz ( Schliersee ) +1:28,7/2;

( ) +1:28,7/2; ... 49. Anna Weidel ( Kiefersfelden ) +1:42,2/1;

( ) +1:42,2/1; ... 50. Franziska Hildebrand ( Clausthal-Zellerfeld ) +1:47,0/1;

( ) +1:47,0/1; ... 54. Franziska Preuß ( Haag ) +1:54,3/3; 64. Karolin Horchler ( Clausthal-Zellerfeld ) +2:16,9/3

Freitag, 13. Dezember: Herren Sprint über 10km, 14.20 Uhr

1. Johannes Thingnes Bö ( Norwegen ) 25:07,8 Min./1 Schießf.;

( ) 25:07,8 Min./1 Schießf.; 2. Simon Desthieux ( Frankreich ) +7,8 Sek./1;

( ) +7,8 Sek./1; 3. Alexander Loginow ( Russland ) +14,6/0;

( ) +14,6/0; 4. Matwej Jelissejew ( Russland ) +20,6/0;

( ) +20,6/0; 5. Lukas Hofer ( Italien ) +20,8/1;

( ) +20,8/1; 6. Tarjei Bö ( Norwegen ) +23,4/2;

( ) +23,4/2; 7. Dominik Windisch ( Italien ) +31,7/1;

( ) +31,7/1; 8. Felix Leitner ( Österreich ) +35,1/0;

( ) +35,1/0; 9. Dmytro Pidrutschnji ( Ukraine ) +37,6/1;

) +37,6/1; 10. Martin Fourcade ( Frankreich ) +38,8/2;

( ) +38,8/2; 11. Benedikt Doll ( Breitnau ) +40,7/2;

( ) +40,7/2; ... 19. Philipp Horn ( Frankenhain ) +57,8/2;

( ) +57,8/2; ... 20. Johannes Kühn ( Reit im Winkl ) +57,9/3;

Kühn ( ) +57,9/3; ... 24. Arnd Peiffer ( Clausthal-Zellerfeld ) +1:03,5 Min./2;

( ) +1:03,5 Min./2; ... 26. Simon Schempp ( Uhingen ) +1:08,2/2;

( ) +1:08,2/2; ... 70. Erik Lesser ( Frankenhain ) +2:20,9/3

Samstag, 14. Dezember: Damen-Staffel über 4x6km, 11.30 Uhr

1. Norwegen (Karoline Offigstad Knotten, Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff , Marte Olsbu Röiseland ) 1:10:04,7 Std./1 Strafrd.+7 Schießf.;

(Karoline Offigstad Knotten, Tandrevold, , ) 1:10:04,7 Std./1 Strafrd.+7 Schießf.; 2. Russland (Kristina Rezowa, Larisa Kuklina , Swetlana Mironowa , Jekaterina Jurlowa ) +8,2 Sek./0+5;

(Kristina Rezowa, , , ) +8,2 Sek./0+5; 3. Schweiz ( Elisa Gasparin , Selina Gasparin , Aita Gasparin , Lena Häcki ) +1:04,1 Min./1+9;

( , , , ) +1:04,1 Min./1+9; 4. Ukraine +1:09,2/0+8;

+1:09,2/0+8; 5. Kanada +1:09,3/0+7;

+1:09,3/0+7; 6. Tschechien +1:16,1/1+12;

+1:16,1/1+12; 7. Frankreich +1:18,9/1+14;

+1:18,9/1+14; 8. USA +1:37,0/0+6;

+1:37,0/0+6; 9. Polen +2:22,4/1+13;

10. Schweden +2:53,0/2+10;

+2:53,0/2+10; ...12. Deutschland ( Karolin Horchler / Clausthal-Zellerfeld , Denise Herrmann / Oberwiesenthal , Vanessa Hinz / Schliersee , Franziska Hildebrand / Clausthal-Zellerfeld ) +3:05,6/3+12

Samstag, 14. Dezember: Herren Verfolgung über 12.5km, 14.55 Uhr

1. Johannes Thingnes Bö ( Norwegen ) 31:27,0 Min./0 Schießf.

( ) 31:27,0 Min./0 Schießf. 2. Alexander Loginow ( Russland ) +33,5 Sek./0

( ) +33,5 Sek./0 3. Emilien Jacquelin ( Frankreich ) +40,5/0

( ) +40,5/0 4. Jakov Fak ( Slowenien ) +41,6/0

( ) +41,6/0 5. Simon Desthieux ( Frankreich ) +41,6/1

( ) +41,6/1 6. Tarjei Bö ( Norwegen ) +1:06,3 Min./2

( ) +1:06,3 Min./2 7. Lukas Hofer ( Italien ) +1:16,9/2

( ) +1:16,9/2 8. Fabien Claude ( Frankreich ) +1:19,9/2

( ) +1:19,9/2 9. Quentin Fillon Maillet ( Frankreich ) +1:20,2/2

Maillet ( ) +1:20,2/2 10. Martin Fourcade ( Frankreich ) +1:20,9/2

( ) +1:20,9/2 ... 12. Johannes Kühn ( Reit im Winkl ) +1:24,1/2

Kühn ( ) +1:24,1/2 13. Arnd Peiffer ( Clausthal-Zellerfeld ) +1:28,8/1

( ) +1:28,8/1 14. Benedikt Doll ( Breitnau ) +1:36,9/2

( ) +1:36,9/2 ... 18. Philipp Horn ( Frankenhain ) +2:02,2/3

( ) +2:02,2/3 ... 28. Simon Schempp ( Uhingen ) +2:52,3/3

Samstag, 15. Dezember: Damen Verfolgung über 10 km, 12.00 Uhr

1. Tiril Eckhoff ( Norwegen ) 29:14,6 Min./0 Schießf.;

( ) 29:14,6 Min./0 Schießf.; 2. Hanna Öberg ( Schweden ) +25,8 Sek./2;

( ) +25,8 Sek./2; 3. Ingrid Landmark Tandrevold ( Norwegen ) +39,7/1;

Tandrevold ( ) +39,7/1; 4. Justine Braisaz ( Frankreich ) +47,9/2;

( ) +47,9/2; 5. Paulina Fialkova ( Slowakei ) +1:02,9 Min./2;

) +1:02,9 Min./2; 6. Anais Bescond ( Frankreich ) +1:07,8/1;

( ) +1:07,8/1; 7. Kaisa Mäkäräinen ( Finnland ) +1:14,0/2;

( ) +1:14,0/2; 8. Eva Kristejn Puskarcikova ( Tschechien ) +1:16,0/1;

( ) +1:16,0/1; 9. Dorothea Wierer ( Italien ) +1:20,9/5;

( ) +1:20,9/5; 10. Celia Aymonier ( Frankreich ) +1:21,7/1;

( ) +1:21,7/1; ... 12. Vanessa Hinz ( Schliersee ) +1:29,5/1;

( ) +1:29,5/1; 33. Franziska Hildebrand ( Clausthal-Zellerfeld ) +2:52,9/1;

( ) +2:52,9/1; 41. Denise Herrmann ( Oberwiesenthal ) +3:26,3/7;

( ) +3:26,3/7; 54. Anna Weidel ( Kiefersfelden ) +4:18,4/3

Samstag, 15. Dezember: Herren-Staffel über 4x7.5km, 14 Uhr

1. Norwegen ( Johannes Dale, Erlend Bjöntegaard , Tarjei Bö , Johannes Thingnes Bö ) 1:14:44,2 Std./1 Strafrd.+7 Schießf.;

( Dale, , , ) 1:14:44,2 Std./1 Strafrd.+7 Schießf.; 2. Deutschland ( Philipp Horn / Frankenhain , Johannes Kühn/ Reit im Winkl , Arnd Peiffer / Clausthal-Zellerfeld , Benedikt Doll / Breitnau ) +2,0 Sek./0+6;

( / , Kühn/ , / , / ) +2,0 Sek./0+6; 3. Frankreich (Antonin Guigonnat, Emilien Jacquelin , Fabien Claude , Quentin Fillon Maillet) +51,9/1+8;

(Antonin Guigonnat, , , Maillet) +51,9/1+8; 4. Kanada +1:28,7 Min./0+6;

+1:28,7 Min./0+6; 5. Tschechien +1:52,2/0+9;

+1:52,2/0+9; 6. Russland +2:01,7/1+8;

+2:01,7/1+8; 7. Weißrussland +2:37,6/0+7;

+2:37,6/0+7; 8. Italien +2:38,4/0+11;

+2:38,4/0+11; 9. Slowenien +2:39,7/1+10;

+2:39,7/1+10; 10. Schweden +2:48,2/3+9

Weitere Events in Hochfilzen, Österreich:

Sonntag, 15. Dezember: Frauen Verfolgung über 10km, 12 Uhr

Sonntag, 15. Dezember: Herren-Staffel über 4x7.5km, 14 Uhr

Biathlon in Annecy/Le Grand-Bornand, Frankreich: Aktuelle Ergebnisse

Donnerstag, 19. Dezember: 10km Sprint der Herren, 14.15 Uhr

Freitag, 20. Dezember: Damen-Sprint über 7.5 km, 14.15 Uhr

Samstag, 21. Dezember: Herren-Verfolgung über 12.5 Kilometer, 13 Uhr

Samstag, 21. Dezember: Damen-Verfolgung über 10km, 15 Uhr

Sonntag, 22. Dezember: Herren Massenstart über 15km, 12.10 Uhr

über 15km, 12.10 Uhr Sonntag, 22. Dezember: Damen Massenstart über 12.5km, 14.15 Uhr

Biathlon Weltcup in Oberhof, Deutschland: Gewinner und Gewinnerinnen

Donnerstag, 9. Januar: Frauen Sprint über 7.5km, 14.30 Uhr

Freitag, 10. Januar: Herren Sprint über 10km, 14.30 Uhr

Samstag, 11. Januar: Frauen Staffel 4x6km, 12 Uhr

Samstag, 11. Januar: Herren Staffel 4x7.5km, 14.15 Uhr

Sonntag, 12. Januar: Damen Massenstart 12.5km, 12.45 Uhr

12.5km, 12.45 Uhr Sonntag, 12. Januar: Herren Massenstart 15km, 14.30 Uhr

Biathlon Weltcup in Ruhpolding, Deutschland: Sieger und Siegerinnen

Mittwoch, 15. Januar: Frauen Sprint 7,5km, 14.30 Uhr

Donnerstag, 16. Januar: Männer Sprint 10km, 14.30 Uhr

Freitag, 17. Januar: Damen Staffel 4x6km, 14.30 Uhr

Samstag, 18. Januar: Herren Staffel, 4x7.5km, 14.15 Uhr

Sonntag, 19. Januar: Frauen Verfolgung 10km, 12.15 Uhr

10km, 12.15 Uhr Sonntag, 19. Januar: Herren Verfolgung 12.5km, 14.30 Uhr

Biathlon Männer/Frauen in Pokljuka, Slowenien: Resultate von heute

Donnerstag, 23. Januar: Männer Einzel 20km, 14.15 Uhr

Freitag, 24. Januar: Frauen Einzel 15km, 14.15 Uhr

Samstag, 25. Januar: Single Mixed Staffel (M+W), 13.15 Uhr

Samstag, 25. Januar: Mixed Staffel (M+W), 15 Uhr

Sonntag, 26. Januar: Herren Massenstart 15km, 12.15 Uhr

15km, 12.15 Uhr Sonntag, 26. Januar: Frauen Massenstart 12.5km, 15 Uhr

Biathlon WM 2020 der Herren und Damen in Antholz, Italien: Ergebnisse von heute

12.02.2020, Eröffnungsfeier

13.02.2020, Mixed-Staffel

14.02.2020, Sprint der Frauen

15.02.2020, Sprint der Männer

16.02.2020, Verfolgung Männer+Frauen

Männer+Frauen 18.02.2020, Einzel der Damen

19.02.2020, Einzel der Herren

20.02.2020, Single-Mixed-Staffel

22.02.2020, Staffel der Damen und Herren

23.02.2020, Massenstart der Frauen und Männer

Biathlon Damen/Herren in Nové Měst, Tschechien: Die Sieger und Gewinner von heute

Donnerstag, 5. März: Frauen Sprint 7.5km, 17.35 Uhr

Freitag, 6. März: Männer Sprint 10km, 17.30 Uhr

Samstag, 7. März: Frauen Staffel 4x6km, 14 Uhr

Samstag, 7. März: Herren Staffel 4x7.5km, 17 Uhr

Sonntag, 8. März: Damen Massenstart 12.5km, 11.45 Uhr

12.5km, 11.45 Uhr Sonntag, 8. März: Herren Massenstart 15km, 13.45

Biathlon in Kontiolahti, Finnland: Aktuelle Resultate

Donnerstag, 12. März: Männer Sprint über 10km, 17.30 Uhr

Freitag, 13. März: Damen Sprint über 7.5km, 17.30 Uhr

Samstag, 14. März: Herren Verfolgung 12.5km, 13.45 Uhr

12.5km, 13.45 Uhr Samstag, 14. März: Damen Verfolgung 10km, 15.45 Uhr

10km, 15.45 Uhr Sonntag, 15. März: Single Mixed Staffel, 13.15 Uhr

Sonntag, 15. März: Mixes Staffel, 15.15 Uhr

Biathlon Weltcup der Frauen und Männer in Oslo, Norwegen: Aktuelle Ergebnisse

Freitag, 20. März: Damen Sprint 7.5km, 13.15 Uhr

Freitag, 20. März: Männer Sprint 10km, 16.45 Uhr

Samstag, 21. März: Frauen Verfolgung 10km, 12.45 Uhr

10km, 12.45 Uhr Samstag, 21. März: Herren Verfolgung 12.5km, 14.30 Uhr

12.5km, 14.30 Uhr Sonntag, 22. März: Frauen Massenstart , 14 Uhr

, 14 Uhr Sonntag, 22. März: Herren Massenstart , 15.45 Uhr

Wir berichten aktuell über die Ergebnisse und Resultate des Biathlon Weltcups 2019/2020 an dieser Stelle auf dem Saison-Auftakt in Östersund.

Themen folgen