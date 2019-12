vor 33 Min.

Biathlon-Weltcup in Annecy am 20.12.19 live im TV & Stream: TV-Termine und Zeitplan

Biathlon in Annecy heute am 20.12.19 live in TV & Stream - TV-Termine, Zeitplan, Datum: hier. Gestern siegte bei den Männern Benedikt Doll fehlerfrei im Sprint.

Der Biathlon 2019/20 Weltcup ist heute am 20.12.19 in Annecy. Alles zu TV-Terminen, Live-Übertragung in TV und Stream, Datum, Zeitplan und Rennkalender: hier.

Das letzte Turnier des Jahres im Weltcup findet in Frankreich, genauer in Annecy/Le Grand Bornand statt. Heute am Freitag, den 20.12.19 wird der Damen-Sprint über 7,5 Kilometer ausgetragen.

Alle Infos zum Weltcup finden Sie hier: Ob Live-Übertragung im TV, Fernsehen und Stream, die Termine der Herren und Damen, das Datum oder der Rennkalender. Zudem bieten wir alle Infos zu Tickets, Übernachtung, Anfahrt und das Biathlon-Stadion in Annecy.

Biathlon Weltcup in Annecy/Le Grand-Bornand: Übertragung heute live in TV & Stream - TV-Termine

Hier finden Sie alle Termine für den Weltcup im Biathlon in Annecy. Außerdem noch Datum, Rennkalender und Zeitplan:

Donnerstag, 19. Dezember: 10km Sprint der Herren, 14.15 Uhr, live in TV & Stream auf ZDF / Eurosport

/ Freitag, 20. Dezember: Damen-Sprint über 7.5 km, 14.15 Uhr, live in TV & Stream auf ZDF / Eurosport

Samstag, 21. Dezember: Herren-Verfolgung über 12.5 Kilometer, 13 Uhr, live in TV & Stream auf ZDF / Eurosport

/ Samstag, 21. Dezember: Damen-Verfolgung über 10km, 15 Uhr, live in TV & Stream auf ZDF / Eurosport

/ Sonntag, 22. Dezember: Herren Massenstart über 15km, 12.10 Uhr, live in TV & Stream auf ZDF / Eurosport

/ Sonntag, 22. Dezember: Damen Massenstart über 12.5km, 14.15 Uhr, live in TV & Stream auf ZDF / Eurosport

Biathlon Weltcup 2019/2020 in Annecy heute am 20.12.19: Übertragung live im Free-TV, Fernsehen & Stream

Biathlon-Fans, die nicht vor Ort dabei sein können, fiebern der TV-Übertragung des Weltcups in Annecy/Le Grand-Bornand 2019/20 schon entgegen. Wir verraten, wie Sie die Frauen und Männer im Biathlon live in TV, Fernsehen und Live-Stream verfolgen können. Die gute Nachricht: Der Weltcup im Biathlon in Annecy kommt kostenlos im Free-TV und im Gratis-Stream. Das ZDF wird den Biathlon Weltcup aus Annecy live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream zeigen. Zudem überträgt Eurosport im TV und im Live-Stream auf dem Eurosport Player.

Biathlon Weltcup in Annecy heute: Anfahrt, Übernachtung, Tickets

Der Biathlon Weltcup in Annecy/Le Grand-Bornand zieht jährlich Tausende Fans an. Wer Karten kaufen oder online bestellen will, sollte sich beeilen. Denn die Tickets sind schnell weg. Infos zu Tickets, Anfahrt und Übernachtungen finden Sie hier .

Biathlon 2019/2020 in Annecy - Le Grand-Bornand: Das ist der Austragungsort

Annecy ist eine Alpenstadt im Südosten Frankreichs. Sie liegt an der Mündung des Lac d'Annecy in den Thiou. Le Grand-Bornand ist eine französische Gemeinde mit 2134 Einwohnern im Département Haute-Savoie in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie gehört zum Kanton Faverges im Arrondissement Annecy und ist Mitglied im Gemeindeverband Vallées de Thônes.

Im Dezember 2013 wurde der 3. Cup des Biathlon-Weltcups 2013/14 in Le Grand-Bornand ausgetragen. Auch in der Saison 2017/18 war Le Grand-Bornand eine Station des Biathlon-Weltcups. Vom 14. bis 17. Dezember 2017 fanden hier je drei Damen- und drei Herren-Rennen statt. Le Grand-Bornand ist der einzige Biathlon-Weltcup-Ort, in dem die Laufstrecke in Teilen durch die Stadt führt.

Das sind die weiteren Stationen beim Biathlon-Weltcup:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen