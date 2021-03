Bundesliga: Warum nicht bei überbezahlten Profis sparen?

Plus In der Öffentlichkeit wird über Löhne in Nachwuchsleistungszentren debattiert. Letztlich greifen die Gesetzte der Marktwirtschaft.

Warum sollte es sich in einer freien Marktwirtschaft auch anders verhalten? Das Spitzenpersonal kassiert die höchsten Gehälter und Boni, das Proletariat erledigt seine Arbeit nur für einen Bruchteil dessen. Letztlich sind Fußball-Bundesligisten keine Ausnahme von der Regel, vielmehr sind sie Wirtschaftsunternehmen, die Kosten und Nutzen gegenrechnen, um möglichst viel Gewinn zu machen. In den Nachwuchstrainern sehen die Klubs scheinbar reichlich Einsparpotenzial.

Warum spart der Klub nicht bei seinen überbezahlten Profis?

Natürlich ist ein Monatsgehalt von 450 Euro höchst ungerecht. Selbst wenn sich die Fußball-Bundesligisten bei Arbeitsverträgen an Recht und Gesetz halten, moralisch ist diese Ausbeutung von Mitarbeitern verwerflich. Jeder kann, ohne die Hintergründe zu kennen, eine einfache Rechnung aufmachen: Warum spart der Klub nicht ein paar hunderttausend Euro bei seinen überbezahlten Profis, um Jugendtrainern, die sich 30 Stunden pro Woche um Kinder kümmern, 500 Euro mehr im Monat zu geben?

Die Debatte um Mindestlöhne in den Nachwuchsleistungszentren (NLZ) gewinnt dadurch Dynamik, dass der Profifußball dieser Tage ohnehin äußerst kritisch betrachtet wird. So sehr sich Spieler und Verantwortliche in Demut und Dankbarkeit üben, in Corona-Zeiten ihrem Beruf nachgehen zu dürfen, letztlich sieht die breite Öffentlichkeit den Fußball bevorzugt behandelt. Einem Rumenigge oder Watzke nimmt niemand mehr ab, dass sie durch die Corona-Krise geläutert wurden und künftig weniger kapitalistisch handeln wollen. Da passt es absolut ins Bild, dass Fußball-Bundesligisten in ihren Akademien Jugendtrainern teils nur einen Hungerlohn zahlen.

Niemand wird gezwungen, in einem NLZ zu arbeiten

Klar ist aber auch: Niemand wird dazu gezwungen, unter diesen Bedingungen einen Nebenjob als Nachwuchstrainer in einem Leistungszentrum anzunehmen.

