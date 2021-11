Fabian Schmutzler: Von null auf WM-Attraktion an einem Wochenende

Der 16-jährige Fabian Schmutzler qualifizierte sich völlig überraschend für das Turnier in London. Experte Elmar Paulke sagt: "Er hat Geschichte geschrieben".

Mitte Dezember wären für Fabian Schmutzler eigentlich Schultage auf dem Programm gestanden. Der 16-Jährige aus Frankfurt hat seit diesem Wochenende aber etwas Besseres vor: Am Wochenende qualifizierte sich Schmutzler auf der Development Tour des Darts-Verbandes PDC völlig überraschend für die Weltmeisterschaft im Alexandra Palace in London (15. Dezember bis 3. Januar).

Für TV-Moderator Elmar Paulke hat Fabian Schmutzler jetzt schon "Geschichte geschrieben." Foto: Julian Leitenstorfer

Das Bemerkenswerte daran: Das Ticket, das die PDC auf der Tour vergibt, holte sich der Nachwuchsmann, obwohl er sechs von zwölf Turnieren altersbedingt verpasst hatte. Erst im Oktober hatte er seinen 16. Geburtstag gefeiert. Damit wird er der zweitjüngste Spieler aller Zeiten bei dem Turnier und der jüngste deutsche Teilnehmer sein. Der von dem Erfolg überraschte Teenager teilte via Social Media mit: "Leute, ich komme einfach nicht mehr hinterher. Danke für alle Glückwünsche. Einfach unfassbar."

TV-Moderator Elmar Paulke: "Das muss man sich mal vorstellen..."

Für TV-Moderator Elmar Paulke, der als "deutsche Stimme des Darts" bekannt wurde, ist alleine die Teilnahme des Teenagers ein Riesenerfolg – sowohl für Schmutzler selbst als auch für den deutschen Darts-Sport im allgemeinen. "Das muss man sich mal vorstellen: Schmutzler stand noch nie auf einer großen Bühne – und startet nun direkt im Alexandra Palace. Er hat jetzt schon Geschichte geschrieben." Nach derzeitigem Stand werden im legendären "Ally Pally", wie der Londoner Austragungsort genannt wird, 3000 Fans ihre Darts-Idole anfeuern – falls die Corona-Lage in Großbritannien dies zulässt. Schmutzler winkt dabei nicht nur große Aufmerksamkeit, sondern auch ein stattliches Preisgeld. Alleine 7000 Pfund waren es am Wochenende, in London werden insgesamt 2,5 Millionen Pfund unter den Teilnehmern ausgeschüttet. Eine halbe Million Pfund geht an den Weltmeister.

Aktuell nehmen damit vier deutsche Sportler an der 96 Plätze fassenden Finalrunde der WM statt: Neben Schmutzler sind das Gabriel Clemens, Martin Schindler und Florian Hempel. Max Hopp, der selbst als 16-Jähriger erstmals im Ally Pally dabei war, kämpft aktuell ebenso noch um ein Ticket wie der Landsberger Michael Unterbuchner um ein Ticket.

Paulke glaubt: Irgendwann wird Deutschland einen Top-Darts-Spieler haben

Für Elmar Paulke ist das ein weiterer Ausdruck der stetig steigenden Darts-Euphorie in Deutschland: "Wir warten alle auf den deutschen Darts-Superstar."Ob Schmutzler das Zeug dazu hat, werde sich noch heraus stellen. Die Grundlage dazu scheint er aber mit zu bringen, sagt Paulke: "Er ist sehr cool und kommt aus einem guten Elternhaus. Dazu wird er von René Eidams, der selbst Profi ist, betreut." Der dpa sagte Eidams über seinen Schützling: "Ich würde schon sagen, dass das ein Ausnahmetalent ist. Er ist ein so intelligenter Mensch. Er ist ganz anders als viele andere Darts-Spieler." Dass es irgendwann einen deutschen Topspieler geben wird, steht für Paulke aber außer Frage: "Die Niederlande haben seit Jahren Top-Leute – und nur 17 Millionen Einwohner. Da sollte in Deutschland bei seinen 80 Millionen Einwohnern mal auch was rauskommen. Und jetzt scheint sich etwas zu bewegen."

Lesen Sie dazu auch

Die Strukturen für die Teilnahme hat die PDC mit der Einführung der Development Tour, einer Art 3. Liga des Sports, gelegt. Paulke erklärt: "Darin können Nachwuchsleute Wettbewerbserfahrungen sammeln." Und einen WM-Platz.

In der PDC beachtet man die Leistungen Schmutzlers genau

Beim Weltverband PDC hat man die Leistungen Schmutzlers sehr genau verfolgt, wie PDC-Europe-Chef Werner von Moltke sagte. "Deutsche Spieler bei der WM bringen eine ganz andere mediale Aufmerksamkeit. Diese Auftritte werden immer intensiv verfolgt." Von Moltke nannte den Coup von Schmutzler "ein kleines Märchen" und fügte an: "Das hat uns alle wie der Blitz getroffen, aber wir sind sehr, sehr glücklich." Auch in der englischen Kommentatorenszene, mit der Elmar Paulke bestens verbunden ist, wird der Auftritt des "Fabulous Fab" nun mit Spannung erwartet: "Die sind alle auf ihn gespannt. Sein WM-Start wird ein Riesending." In der Summe sollten das gute Gründe sein, um eine Schulbefreiung hinzubekommen.