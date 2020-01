Deutschland-Kader bei der Handball-EM 2020 - DHB-Mannschaft im Überblick

vor 1 Min.

In der Handball-EM 2020 spielt Deutschland heute gegen Österreich. Hier geben wir einen Überblick zu dem Kader von Deutschland, mit allen Spielern in der DHB-Mannschaft, die aktuell in der Hauptrunde ums Weiterkommen spielen.

Trainer Christian Prokop hatte vor dem Turnier noch Johannes Golla aus dem Kader gestrichen, der nur 16 Mann umfassen darf. Er stellte ihm aber Einsätze in Aussicht. Gegen Weißrussland durfte er statt Marian Michalczik zum Einsatz kommen.

Handball-EM 2020 heute: Deutschland-Kader - das DHB-Team im Überblick

Trainer: Christian Prokop

Co-Trainer: Alexander Haase

Team-Manager: Oliver Roggisch

Deutschland-Kader bei der Handball-EM 2020

Torwart

Johannes Bitter ( TVB Stuttgart )

( ) Andreas Wolf ( PGE VIVE Kielce, Polen)

Außen

Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar-Löwen)

(Rhein-Neckar-Löwen) Tobias Reichmann ( MT Melsungen )

( ) Timo Kastening ( TSV Hannover-Burgdorf )

( ) Patrick Zieker ( TVB Stuttgart )

Rückraum

Philipp Weber ( SC DHfK Leipzig )

( ) Kai Häfner ( MT Melsungen )

( ) Julius Kühn ( MT Melsungen )

( ) Fabian Böhm ( TSC Hannover-Burgdorf )

( ) Paul Drux ( Füchse Berlin )

( ) David Schmidt ( TVB Stuttgart )

( ) Marian Michalczik ( GWD Minden ) - nicht in allen Spielen

) - nicht in allen Spielen Johannes Golla ( SG Flensburg-Handewitt ) - nicht in allen Spielen

Kreis

Patrick Wiencek ( THW Kiel)

( Kiel) Hendrik Pekeler ( THW Kiel)

( Kiel) Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar-Löwen)

