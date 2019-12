12:13 Uhr

Düsseldorf - Union Berlin live im TV, Stream, Ticker: Übertragung, Spielstand, Ergebnis

Fortuna Düsseldorf spielt in der Bundesliga am Sonntag, 22.12.19, gegen Union Berlin. Wir informieren über die Übertragung im Live-Stream und TV.

Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Union Berlin live im TV und Stream. Hier gibt es die Infos zur Übertragung beim Fußball am Sonntag, 22.12.19, und zum TV-Sender: Sky oder DAZN? Unser Live-Ticker bietet außerdem Spielstand, Spielplan, Ergebnis und Bundesliga-Tabelle.

In der Bundesliga lässt sich beim Fußball am Sonntag, 22.12.19, das Spiel Düsseldorf gegen Union Berlin live im TV und Stream sehen. Wir informieren über die Übertragung.

Welcher TV-Sender zeigt die Partie Fortuna Düsseldorf - Union Berlin live im TV und Stream? Sky oder DAZN? Im Free-TV oder Gratis-Stream gibt es keine Übertragung. Weiter unten im Artikel finden Sie aber einen Live-Ticker, der kostenlos Spielstand, Ergebnis, Spielplan und Bundesliga-Tabelle bietet.

Düsseldorf vs. Union Berlin live im TV und im Stream - Übertragung und TV-Sender beim Fußball am Sonntag, 22.12.19: Sky oder DAZN?

Wann spielt Düsseldorf gegen Union Berlin? Hier die Infos im Überblick:

Spieltag: Sonntag, 22.12.19

Sonntag, 22.12.19 Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Free-TV/Fernsehen: keine Übertragung

keine Übertragung Pay-TV: Sky Bundesliga

Sky Bundesliga Live-Ticker: bei uns weiter unten im Datencenter

bei uns weiter unten im Datencenter Live-Stream online: Sky Go

Fortuna Düsseldorf gegen Union Berlin live: Bundesliga im Free-TV, Bezahl-Fernsehen und Live-Stream im Internet

Wo welches Spiel der 1. Bundesliga übertragen wird, hängt von dem jeweiligen Termin des Spiels ab: Der Pay-TV-Sender Sky und das Streamingportal DAZN teilen sich in der Saison 2019/20 die Übertragungstermine, denn Eurosport hat seine Übertragungsrechte an den kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN verkauft. Im Free-TV laufen nur ausgewählte Spiele der Fußballbundesliga live.

DAZN Stream - alle Freitagsspiele und Montagsspiele sowie die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr

Stream - alle Freitagsspiele und Montagsspiele sowie die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr Sky Fernsehen - alle Samstagsspiele in der Konferenz, alle Sonntagsspiele um 15.30 & 18 Uhr

Sky Go Stream - alle Samstagsspiele in der Konferenz, alle Sonntagsspiele um 15.30 & 18 Uhr

ZDF Fernsehen - Freitagsspiele am 17. und 18. Spieltag der Bundesliga

In einer englischen Woche zeigt Sky die Spiele am Dienstag und Mittwoch um 18.30 und 20.30 Uhr.

Live-Ticker zu Fortuna Düsseldorf: Spielstand aktuell, Spielplan, Ergebnis und Bundesliga-Tabelle

Die Ergebnisse der Fortuna, den Spielstand des laufenden Spiels sowie die ständig aktuelle Tabelle der ersten Bundesliga können Sie in unserem Live-Ticker verfolgen.

Düsseldorf in der 1. Bundesliga: Live im Stadion, TV am Fernseher oder im Live-Stream online sehen

Seit 2018 spielt Fortuna Düsseldorf wieder in der Bundesliga mit. In der vergangenen Saison belegte der Verein einen soliden Mittelfeldplatz und schaffte es im DFB-Pokal ins Achtelfinale. In der Spielzeit 2019/20 musste der Rheinische Fußballclub bereits einige Niederlagen einstecken, dennoch hofft Düsseldorf auf die positive Wirkung der Schicksalsgöttin, die der Verein im Namen trägt. Die Vereinsbezeichnung "Fortuna" geht angeblich auf einen Zufall zurück: Während der Vereinsgründung 1911 rollte ein Pferdefuhrwerk an den Gründungsvätern vorbei, das einer Brotfabrik namens Fortuna gehörte. Hängt der Bundesliga-Erfolg von Fortuna Düsseldorf auch nur vom Zufall ab? Verfolgen Sie die Spiele von Düsseldorf im Live-Stream online, kostenlos und live im Fernsehen oder kostenpflichtig im Pay-TV auf Sky oder DAZN.

Fortuna Düsseldorf live: Der Verein möchte sein Image des Fahrstuhl-Clubs endlich loswerden

Die Fans der Fortuna drücken ihrem Verein die Daumen, dass Düsseldorf nicht wieder auf Fahrstuhlfahrt gehen muss: Düsseldorf verbrachte in den letzten Jahren seit 2010 sieben Spielzeiten in der 2. Bundesliga, spielte eine Relegation, stieg zweimal auf und einmal ab. Fortuna Düsseldorf ist in dieser Bundesligasaison mit einer hohen Verletzungsdichte konfrontiert. Zeitweilig fielen sechs Profis wegen Kreuzbandrissen, Schultergelenkssprengung und zahlreichen weiteren Gründen aus. Wie die Saison 2019/20 für die Fortuna ausgeht, verfolgen Sie live im TV oder Live-Stream.

