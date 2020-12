vor 16 Min.

Dynamo Dresden - SV Darmstadt 98 live im Free-TV und Gratis-Stream? Übertragung im DFB-Pokal heute am 22.12.20

Dresden spielt in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen Darmstadt. In diesem Artikel finden Sie die Informationen zur Übertragung.

Im DFB-Pokal 2020/21 steht heute am 22.12.20 das Spiel Dynamo Dresden - SV Darmstadt 98 an. Alle Infos zur Live-Übertragung im Free-TV und Gratis-Stream finden Sie hier. Welcher Sender zeigt die Partie?

Es geht mit der 2. Hauptrunde im DFB-Pokal weiter und heute, am 22.12.20, treffen Dynamo Dresden und der SV Darmstadt aufeinander. Nur wenige Spiele des Wettbewerbs wird es im Free-TV zu sehen geben - die meisten Partien werden nur im Pay-TV übertragen. So auch die Begegnung zwischen Dresden und Darmstadt.

Alle Infos rund um Übertragung, Sender und Anpfiff des Spiels haben wir hier für Sie.

Dynamo Dresden vs SV Darmstadt 98 live im Free-TV und Gratis-Stream - Übertragung und Sender

Wann spielt Dresden gegen Darmstadt? Hier die Infos im Überblick:

Spieltag : Dienstag, 22.12.20

: Dienstag, 22.12.20 Anpfiff : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Free-TV/ Fernsehen : keine Übertragung

: keine Übertragung Pay-TV : Sky

: Sky Online-Stream: SkyGo

Dynamo Dresden gegen Darmstadt 98: Übertragung der 2. Hauptrunde im DFB-Pokal

Alle Spiele der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals werden im Pay-TV zu sehen sein, während nur zwei der insgesamt 16 Begegnungen auch im im Free-TV übertragen werden. Später im Turnier sind mehr der Partien frei empfangbar: So beispielsweise drei Spiele im Achtel- und Viertelfinale sowie das Halbfinale und das Finale.

Folgende Spiele der 2. Runde laufen demnächst im Free-TV:

22.12.20, 20 Uhr: Eintracht Braunschweig - BVB ( Sport1 )

- ( ) 13.01.21, 20.45 Uhr: Kiel - FC Bayern München ( ARD )

Fußball am 22.12.20 live: Dresden und Darmstadt im DFB-Pokal

Dynamo Dresden war in der vergangenen Saison aus der 2. Bundesliga abgestiegen - ist aktuell aber Tabellenführer in der 3. Liga. Nicht nur in der 3. Liga läuft es gut, auch in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den HSV überzeugte die Mannschaft: Dresden fegte die Hamburger mit einem klaren 4:1 vom Platz.

Dresdens Gegner Darmstadt spielt wie auch der HSV in der 2. Bundesliga. Der Verein spielte von 2015 bis 2017 in der Bundesliga, bevor es mit den letzten Tabellenplatz zurück in die 2. Liga ging. Seither konnten sich die Darmstädter nicht zurück an die Spitze kämpfen. Auch gegen den Drittligisten Magdeburg tat sich die hessische Mannschaft in der ersten Runde des DFB-Pokals schwer: Am Ende reichte es für einen knappen 3:2 Sieg.

Beide Mannschaften schafften es bisher nicht in das Finale des DFB-Pokals - ein Sieg im Turnier würde also für Dresden und Darmstadt den ersten Pokalsieg bedeuten.

