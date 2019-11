vor 33 Min.

FSV Mainz trennt sich von Trainer Sandro Schwarz

Die erneute Blamage - diesmal gegen Union Berlin war zu viel: Am Sonntag hat sich der Bundesligist Mainz 05 von Trainer Sandro Schwarz getrennt.

Die desolaten Auftritt des FSV Mainz 05 haben Trainer Sandro Schwarz den Job gekostet: Wie der Bundesligist am Sonntag mitteilte, ist der 41-Jährige von seinen Aufgaben entbunden worden. Am Samstag verlor des FSV das Heimspiel gegen Aufsteiger Union Berlin mit 2:3.

Die Berliner hatten das Spiel dominiert und waren kurz nach der Halbzeit mit 3:0 in Führung gegangen, den Mainzern war erst in der Schlussminute der Anschlusstreffer gelungen. In der Vorwoche hatte sich Mainz sogar eine 0:8-Niederlage gegen RB Leipzig eingehandelt - es war die höchste Niederlage in der Bundesliga-Geschichte der Mainzer.

#Mainz05 und Cheftrainer Sandro Schwarz trennen sich einvernehmlich. Das ist das Ergebnis von intensiven Gesprächen am Samstagsabend und Sonntagmorgen. Weitere Informationen folgen ... pic.twitter.com/NzvqaXSOdU — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) November 10, 2019

In der Tabelle rutschten die Rheinhessen durch die Niederlage gegen Union auf den Relegationsplatz ab. Noch am Samstag direkt nach dem Spiel hatten die Verantwortlichen betont, keine Trainerdebatte führen zu wollen. Nach intensiven Gesprächen am Samstagabend und Sonntagmorgen habe sich diese Einschätzung nun geändert, teilte der Fußball-Bundesligist mit. (dpa)

Themen folgen