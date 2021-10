Feyenoord Rotterdam - Union Berlin in der Conference League: Alle Infos zur Übertragung

In der Conference League trifft Feyenoord Rotterdam auf Union Berlin. Wir haben alle Infos zur Übertragung im TV und Stream sowie einen Live-Ticker zur Partie für Sie.

In diesem Jahr wird die neue UEFA Conference League erstmals ausgetragen. Die Liga soll zukünftig der drittwichtigste Wettbewerb für europäische Fußballvereine sein - nach der Champions und Europa League. In der Gruppenphase des Turniers steht im November der dritte Spieltag an. Von deutscher Seite ist in der Conference League nur Union Berlin vertreten.

In Gruppe E treffen am dritten Spieltag der Gruppenphase Feyenoord Rotterdam und Union Berlin aufeinander. Wie läuft die Übertragung der Partie? Wann ist der Anpfiff des Spiels? Alle Infos zur Begegnung in der Conference League haben wir hier für Sie.

Feyenoord Rotterdam - Union Berlin in der Conference League heute: Datum und Uhrzeit für den Anstoß

Das Gruppenspiel zwischen Feyenoord Rotterdam und Union Berlin findet morgen, am 21. Oktober 2021, statt. Anpfiff der Partie ist um 18.45 Uhr. Am gleichen Tag spielen auch Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen in der Europa League.

Feyenoord Rotterdam vs. Union Berlin: Übertragung live im Free-TV und Online-Stream

Das Spiel zwischen Rotterdam und Union Berlin gibt es neben der Übertragung im Free-TV auch im kostenpflichtigen Live-Stream von TV Now zu sehen. Alle Infos zur Übertragung finden Sie hier im Überblick:

Spiel: Feyenoord Rotterdam - Union Berlin , Gruppenphase der UEFA Conference League 2021/22 - 3. Spieltag

- , Gruppenphase der Conference League 2021/22 - 3. Spieltag Datum: Donnerstag, 21. Oktober 2021

Donnerstag, 21. Oktober 2021 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: De Kuip Stadion, Feyenoord

De Kuip Stadion, Feyenoord Übertragung im Free-TV: RTL Nitro

Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: TV Now

Die UEFA Conference League 21/22 live im TV und Stream: Wie läuft die Übertragung?

RTL hat sich die Exklusiv-Rechte für die Übertragung der UEFA Conference League und für die Europa League bis 2024 gesichert und überträgt alle Spiele der europäischen Wettbewerbe entweder im Free-TV oder im kostenpflichtigen Live-Stream über die hauseigene Streaming-Plattform TV Now. Wenn Sie die Spiele der Conference League im Stream verfolgen möchten, benötigen Sie allerdings einen Premium Account bei TV Now, der monatlich 4,99 Euro kostet.

Lesen Sie dazu auch

Spiele mit deutscher Beteiligung wird es meist im Free-TV zu sehen geben: Entweder auf RTL oder auf RTL Nitro. Bis zu acht weitere Partien der Europa und der Conference League werden an jedem Spieltag im kostenpflichtigen Live-Stream auf TV Now gezeigt.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Feyenoord Rotterdam gegen Union Berlin in der Conference League: Infos und Bilanz der Vereine

Die niederländische Mannschaft Feyenoord Rotterdam und der deutsche Bundesligist Union Berlin sind sich bisher noch nicht in einem europäischen Wettbewerb oder Freundschaftsspiel begegnet. In der Conference League steht vor dem dritten Spieltag Rotterdam auf dem 1. Platz in Gruppe E, während Union Berlin Rang 3 hinter Slavia Prag belegt.

Zwar haben Prag und Berlin jeweils ein Spiel gewonnen und eines verloren und darüber hinaus das gleiche Torverhältnis, doch die Berliner haben am 1. Spieltag ihre Niederlage gegen Prag kassiert, weshalb der tschechische Verein vor Spieltag 3 auf Rang 2 der Gruppentabelle steht. Feyenoord Rotterdam ist bisher in der Conference League ungeschlagen: Ein Unentschieden gegen Maccabi Haifa und ein Sieg gegen Slavia Prag bilden die Bilanz des Teams. (AZ)