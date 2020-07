vor 50 Min.

Formel 1 2020 - Großer Preis der Steiermark: Termine, Datum, Zeitplan und Live-Termine zum 12.7.20

Die Formel-1 startet in die Saison 2020 gleich mit einem Doppelrennen in Spielberg, Österreich: Alle Infos zum Großen Preis der Steiermark - Termin, Uhrzeit, Live-Übertragung & mehr.

Mit einem Doppelrennen in Österreich startet die Formel-1 in die Corona-Saison 2020: Nach dem Rennen in Spielberg Anfang Juli folgt nur eine Woche später der Große Preis der Steiermark. Alle Informationen zum GP der Steiermark 2020 - Datum, Zeitpläne, TV-Übertragung und Live-Stream - finden Sie hier.

Nachdem der Start der Formel-1 Saison in diesem Jahr aufgrund der Covid-19 Pandemie verschoben werden musste, steht nun zum Saisonauftakt mit dem großen Preis von Österreich gleich ein Doppelrennen in Spielberg an: Nach dem ersten Rennen am 5. Juli des Notkalenders folgt eine Woche später der Große Preis der Steiermark. Alle Informationen rund um Datum, Zeitpläne, TV-Übertragung und Live-Stream finden Sie hier.

Mit dem Grand Prix von Österreich startet die Formel-1 Saison in diesem Jahr rund vier Monate später in die Saison als geplant. Dafür wartet auf Fans des Motorsports gleich ein besonderes Highlight: An zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden werden zwei WM-Läufe auf derselben Rennstrecke in Spielberg gefahren. Den Anfang macht der Große Preis von Österreich am 5. Juli, gefolgt vom Grand Prix der Steiermark am 12. Juli 2020.

Der Eigenständigkeit halber benötigt das zweite Rennen einen eigenen Namen. Dieses zweite Event wird als "Styrian Grand Prix" oder eben "Großer Preis der Steiermark" in die Geschichte des Motorsports eingehen. Dies liegt einerseits an der Tatsache, dass die Rennstrecke in der Steiermark liegt, andererseits an der Heimatverbundenheit der führenden Köpfe des Hauptsponsors Red Bull. Für die beiden Steirer, Dietrich Mateschitz, der aus Liebe zu seiner Heimat Hunderte Millionen Euro in die Rennstrecke investiert hat, und dessen Motorsportchef Dr. Helmut Marko, geht somit wohl ein Traum in Erfüllung.

Formel-1 2020 GP der Steiermark / Österreich: Termine, Uhrzeiten, Streckendetails & TV-Termine

Was? Formel-1-Rennen in Österreich / Steiermark , Spielberg

in / , Spielberg Wann? 12. Juli 2020

12. Juli 2020 Wo? Red Bull Ring / Projekt Spielberg

Ring / Projekt Spielberg Live-TV? Live im TV auf RTL und Sky, live im Stream auf TVNOW und SkyGo

Live im auf und Sky, live im Stream auf TVNOW und SkyGo Zeitverschiebung: keine

Hauptsponsor: Red Bull

Streckenlänge: 4, 326 km

Rennlänge: 307,146 Kilometer in 71 Runden

Rundenrekord: 1:03,003 (2019, Charles Leclerc , Ferrari )

GP der Steiermark / Österreich: genaue Termine & Uhrzeiten

Formula 1 Pirelli Großer Preis der Steiermark : 12. Juli 2020, 15:10 Uhr

Formel-1 Weltcup 2020 in der Steiermark: Live-Übertragung in TV & Stream? Wer hat die TV-Rechte?

Für die Formel-1-Saison 2020 liegen die TV-Rechte bei den Sendern RTL und Sky. Motorsport-Fans können dort die Formel-1-Rennen live in TV, Fernsehen und Stream verfolgen. Bei RTL wird die Formel-1 kostenlos, gratis und ohne Anmeldung im Free-TV gezeigt, bei Sky jedoch im Pay-TV. Einen Gratis-Stream gibt es leider nicht, da sowohl SkyGo als auch der Stream von RTL auf TVNOW kostenpflichtig sind.

Infos zum Formel 1-Geisterrennen in der Steiermark

Der Große Preis der Steiermark findet ebenso wie der Grand Prix von Österreich und andere Rennen des Notkalenders aufgrund der aktuellen Covid-19-Pandemie ohne Zuschauer statt. Ein umfassendes Sicherheits- und Hygienekonzept bestimmt, dass jeder Rennstall nur 80 Mitglieder umfassen darf. Jedes Team ist in einem separaten Hotels untergebracht und Fahrer und Teammitglieder müssen sich im Vorfeld auf das Coronavirus testen lassen.

Wie geht es weiter mit der Formel-1 2020?

Nach dem Großen Preis der Steiermark sieht der Not-Rennkalender der Formel-1 in diesem Jahr die folgenden Stationen vor:

19. Juli: Ungarn ( Budapest )

) 2. August: Großbritannien (Silverstone)

9. August: Großbritannien (Silverstone)

16. August: Spanien ( Barcelona )

) 30. August: Belgien (Spa-Francorchamps)

(Spa-Francorchamps) 6. September: Italien ( Monza )

