Greuther Fürth - FC Bayern: Bundesliga-Übertragung im TV? Live-Stream und Liveticker

Greuther Fürth trifft in der Bundesliga auf den FC Bayern München. Die Partie kann man live verfolgen. Läuft sie im TV oder Stream? Hier liefern wir Ihnen die Infos zur Übertragung und einen Liveticker.

Vor ein paar Wochen ist die Bundesliga in ihre Saison 2021/2022 gestartet, nun steht bereits der sechste Spieltag auf dem Programm. Der fränkische Club Greuther Fürth trifft dabei in der Freitags-Partie auf den FC Bayern München. Ob der Rekordmeister weiterhin einen Lauf hat? Nach einem enttäuschenden Eröffnungsspiel (1:1 gegen Gladbach) hat sich das Blatt für Neu-Coach Nagelsmann und seine Mannen gewendet - am fünften Spieltag beispielsweise fegte der FCB den VfL Bochum mit einem satten 7:0 (4:0) vom Platz. Vor dem nächsten Spiel liegt der FCB mit 13 Punkten auf Tabellenplatz 1, Greuther Fürth hingegen schleppt im Moment mit nur einem müden Punkt eine rote Laterne durch die Fußball-Landschaft.

Sie möchten mehr über das Spiel Fürth - München erfahren? Bei uns bekommen Sie nicht nur alle Infos rund um Übertragung, Termin und Uhrzeit, sondern auch einen Liveticker samt Spielstand und Aufstellung. Außerdem klären wir für Sie die Frage aller Fragen: Läuft das Spiel auch im TV oder gar im Free-TV?

Greuther Fürth - FC Bayern: Termin und Uhrzeit für den Anstoß in der Bundesliga

Fürth trifft am 24. September 2021 auf den Rekordmeister aus München. Anstoß der Partie ist um 20.30 Uhr im Sportpark Ronhof.

Fürth gegen München: Fußball-Übertragung im TV oder Live-Stream - auch im Free-TV?

Die Partien des sechsten Bundesliga-Spieltags gibt es nicht im Free-TV zu sehen, das Freitagsspiel läuft nicht einmal gegen Cash bei Sky. Die Übertragung können sie aber im kostenpflichtigen Steamingdienst DAZN verfolgen. Hier haben wir für Sie die wichtigsten Informationen rund um das Spiel:

Spiel: Greuther Fürth vs. FC Bayern , 6. Spieltag der Bundesliga 2021/22

vs. , 6. Spieltag der 2021/22 Datum: Freitag, 24. September 2021

Freitag, 24. September 2021 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Sportpark Ronhof , Fürth

Sportpark , Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: kostenpflichtig bei DAZN

Liveticker zu Greuther Fürth - FC Bayern: Aufstellung, Spielstand, Ergebnis, Tabelle und Spielplan

Sie wollen das Spiel Greuther Fürth gegen den FC Bayern im Liveticker verfolgen? Kein Problem, dann haben Sie hier an dieser Stelle die Möglichkeit dazu. In unserem Datencenter finden Sie neben Spielstand und Ergebnis auch allgemeine Informationen rund um die Bundesliga, wie auch einen Spielplan und die aktuelle Tabelle. Auch die Aufstellung wird kurz vor dem Anpfiff veröffentlicht.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Bundesliga 2021/22: Übertragung live im TV und Online-Stream

Sie können die Spiele bequem vom heimischen Fernsehsessel aus verfolgen. Die Übertragung der Bundesliga im TV und Live-Stream teilen in der aktuellen Saison hauptsächlich der Sender Sky und der Streamingdienst DAZN unter sich auf. Sat.1 dagegen bringt nur wenige Spiele im Free-TV. Hier gibt es einen kurzen Überblick:

Bundesliga-Übertragung auf Sky: Alle Partien am Samstag, Dienstag und Mittwoch

Alle Partien am Samstag, Dienstag und Mittwoch Bundesliga-Übertragung bei DAZN : Alle Freitagsspiele, alle Sonntagsspiele sowie fünf Montagsspiele

Alle Freitagsspiele, alle Sonntagsspiele sowie fünf Montagsspiele Bundesliga-Übertragung auf Sat.1 : Insgesamt neun Spiele der Bundesliga-Saison

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Greuther Fürth vs. FC Bayern: Bilanz und Infos

Das Portal fußballdaten.de liefert die Bilanz für insgesamt 22 Spiele zwischen Greuther Fürth und dem FC Bayern. Die Zahlen sprechen eindeutig für die Münchner: 15 Siege konnten der FCB für sich verbuchen, während die Fürther gerade viermal gewinnen haben. Dreimal endete das Aufeinandertreffen mit einem Unentschieden. Das Torverhältnis liegt bei 46:25 für die Oberbayern, in den vergangenen drei Spielen hatten die Franken das Nachsehen. Der vorläufig letzte Sieg für Greuther Fürth ist am 15. August 1964 notiert - in der Regionalliga Süd.