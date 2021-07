Hall vs. Strickland: So sehen Sie die UFC Fight Night in Deutschland

Bei der UFC Fight Night treffen heute Uriah Hall und Sean Strickland aufeinander. Hier erfahren Sie alles Wichtige zum Kampf.

Die UFC Fight Night geht in der Nacht zum 1. August in eine neue Runde. Beim MMA-Kampf treten diesmal die beiden Profisportler Uriah Hall und Sean Strickland gegeneinander an.

Bei der Vollkontakt-Sportart Mixed-Martial-Arts werden verschiedene Kampftechniken aus den Bereichen Boxen, Kickboxen, Bodenkampf, Ringen, Taekwondo, Muay, Thaj und Karate sowie Brazilian Jiu-Jitsu, Judo und Sambo vereint. Der breiteren Bevölkerung wurde die Sportart erst in den 90er Jahren bekannt. Anders als beim Boxen steigen die beiden Gegner nicht gemeinsam in einen Ring, sondern in einen Cage.

Uriah Hall geht nach vier ungeschlagenen Kämpfen in den Wettkampf. Zuletzt gewann er gegen Chris Weidman, der sich bereits beim ersten Kick des Fights ein Bein brach. Auch Sean Strickland ist seit vier Wettkämpfen ungeschlagen. Zuletzt sicherte er sich den Sieg gegen Mai Krzysztof Jotko durch Punkte, vorher bezwang er Brendan Allen durch einen technischen K.o.

Wann treten Hall und Strickland gegeneinander an? Wo wird der Kampf übertragen? Hier im Artikel erfahren Sie alles Wichtige zur UFC Fight Night.

UFC Fight Night: Hall vs. Strickland - Termin und Uhrzeit heute

Der MMA-Fight zwischen Uriah Hall und Sean Strickland läuft in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Am 01.08.2021 um 03.00 Uhr deutscher Ortszeit steigen die beiden gegeneinander in den Cage.

UFC Fight Night: Hall vs. Strickland - Übertragung live im TV und Stream

Die Übertragung des Kampfes von Uriah Hall gegen Sean Strickland übernimmt ab 03.00 Uhr der Streamingdienst DAZN. Zudem können sie dort bereits vorher ab 0.00 Uhr weitere Vorkämpfe verfolgen.

Das Angebot von DAZN ist allerdings nicht kostenlos. Um den Kampf live verfolgen zu können, ist der Abschluss eines Abonnements nötig. Laut Streamingdienst kostet ein Abo monatlich 14,99 Euro, jährlich schlägt es mit 149,99 Euro zu Buche. Der Dienst kann jedoch einen Monat kostenlos getestet werden.

Zudem können Sie den Kampf zwischen Hall und Strickland auch im Live-Stream der UFC verfolgen: Diesen finden Sie zum Übertragungsbeginn hier: Livestream UFC Fight Night

Auch dieser Dienst ist jedoch nicht kostenlos für die Fans. Es wird ebenfalls ein Abo benötigt, dass im Monat 9,99 Euro und im Jahr 89,99 Euro kostet.

UFC Fight Night: Hall vs. Strickland - Das sind die Kämpfer

Das sind die wichtigsten Infos zu den Kämpfern in der Übersicht:

Uriah Hall

Der 36-Jährige stammt gebürtig aus Jamaika. Heute lebt er jedoch in New York City in den USA. Bereits seit 2005 kämpft er im Bereich MMA. Als Kämpfer im Mittelgewicht konnte er bereits einige Erfolge feiern. Das ist seine Statistik:

26 Kämpfe 17 Siege 9 Verluste Durch Knockout 13 4 Durch Aufgabe 1 0 Durch Punkte 3 5

Sean Strickland

Sean Strickland wurde 1991 in den USA geboren und kämpft bereits seit er 13 Jahre alt ist im Bereich MMA. Seinen ersten Profikampf bestritt er im Alter von 17. Das ist seine Statistik:

26 Kämpfe 23 Siege 3 Verluste Durch Knockout 10 1 Durch Aufgabe 4 0 Durch Punkte 9 2

