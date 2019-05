00:02 Uhr

Keine Lust auf Party

Boateng steht vor Wechsel

Als die Spieler des FC Bayern mit dem Pokal in der Hand zu ihren Fans in die Kurve stürmten, war einer schon nicht mehr dabei: Jérôme Boateng. Der Innenverteidiger, der erneut nur auf der Bank gesessen war, verschwand während der Party mit den Fans in den Katakomben des Berliner Olympiastadions. Schon eine Woche zuvor, als die Bayern die Meisterschaft gefeiert hatten, war Boateng während der Feierlichkeiten mit seinen Töchtern auf dem Podest sitzen geblieben.

Der 30-Jährige wirkte am Samstagabend wie jemand, der mit seinem Verein abgeschlossen hat. Noch deutlicher wurde das bei den TV-Bildern, die die Bank der Bayern nach einer vergebenen Chance zeigten: Während seine Mitspieler aufsprangen , blieb Boateng regungslos sitzen.

Gut möglich, dass das Pokalfinale Boatengs letztes Spiel als Bayern-Spieler gewesen ist. Eine nennenswerte sportliche Perspektive scheint der Fußballer des Jahres 2016 beim Meister nicht mehr zu besitzen. Niko Kovac ließ Boateng zuletzt häufig draußen, vertraute dem Duo Niklas Süle und Mats Hummels. In der neuen Saison kommen mit den französischen Weltmeistern Lucas Hernández und Benjamin Pavard zwei Spieler, die ebenfalls in der Innenverteidigung spielen können.

Trotz eines Vertrags bis 2021 waren die Bayern schon vor der Saison bereit, ihn ziehen zu lassen. Das Angebot des Spitzenklubs Paris St. Germain war den Münchnern aber zu gering. Nun gehen die Münchner wohl mit ihren Forderungen runter. „ Ich würde ihm als Freund empfehlen, sich einen neuen Verein zu suchen“. sagte Präsident Uli Hoeneß am Sonntag. (eisl)

