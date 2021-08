Wasserspringer Tom Daley strickt sich durch Olympia

Der britische Olympia-Athlet fasziniert Zuschauer an den Fernsehgeräten mit seiner Handarbeitskunst zwischen den Wettkämpfen.

Ältere Semester werden sich noch erinnern, früher war der Schulunterricht in Sachen Fingerfertigkeiten strikt getrennt: Jungs hatten Werken, Mädchen Handarbeit. Punkt! Natürlich ist diese Trennung schon aus Gründen der Gendergerechtigkeit längst vorbei. Trotzdem ist es nicht so gekommen, dass die Männer scharenweise vom Autotuning zur Nähmaschine überlaufen.

Gestrickte Tasche für die olympische Goldmedaille

Ein strickender Mann zieht heute noch verwunderte wie bewundernde Blicke auf sich. In diesem Fall die Blicke eines olympischen Millionenpublikums am TV-Gerät, das fasziniert ist von der Strick- und Häkelkunst des britischen Wasserspringers Tom Daley. Denn der sitzt in Wettkampfpausen gern mal auf der Tribüne und strickt. Erst eine Tasche in Weiß, in der der 27-Jährige die olympischen Ringe, den Union Jack und die japanische Flagge kunstvoll verewigt hat. Mit dieser will er seine Goldmedaille vom Zehn-Meter-Turm und weitere folgende in die Heimat transportieren.

Das nächste Strickwerk von Tom Daley: Teekannenwärmer oder Klorollenüberzug?

Das nächste Strickwerk – in rosé und lavendelfarben – gehalten, gab den Olympiazuschauern zunächst Rätsel auf. Ein Schal, ein Teekannenwärmer oder der klassische Klorollenüberzug? Tom Daley klärte seine Fangemeinde – allein 2,5 Millionen Follower auf Instagram – gerne auf. Es wird ein Hundepullover! Wie nützlich! Daran könnte sich der eigene Ehemann beim abendlichem Olympia-Gucken vor dem TV-Gerät doch auch einmal versuchen.