vor 3 Min.

Pokal heute im TV und Live-Stream: Läuft Kaiserslautern - Düsseldorf Free-TV?

Der 1. FC Kaiserslautern (FCK) trifft auf Fortuna Düsseldorf heute im Achtelfinale des DFB-Pokals am Dienstag, 4.2.2020. Fans fragen sich? Sehe ich das Spiel kostenlos im Free-TV und Gratis-Stream oder nur im Pay-TV? Hier alle Infos zur Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream.

Lautern (FCK) trifft auf Fortuna Düsseldorf im Achtelfinale des DFB-Pokals heute, am Dienstag, 4.2.2020. Fans fragen sich? Sehe ich das Spiel kostenlos im Free-TV und Gratis-Stream oder nur im Pay-TV? Hier alle Infos zur Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream.

Kaiserslautern geht als krasser Außenseiter in das DFB-Pokal-Spiel gegen die Fortuna. Sind die Roten Teufel doch nur Mittelmaß in Liga 3 (Platz 10). Zwar liegt Düsseldorf nur auf dem vorletzten Platz der Bundesliga, trotzdem gelten die Kicker vom Rhein als klar favorisiert. Blickt man auf die Gesamtbilanz, ändert sich das Bild, hat der 1. FCK doch von 57 Begegnungen bis heute 26 für sich entscheiden können. Fortuna Düsseldorf im Gegensatz nur 19. Zwölfmal trennten sich die beiden Traditionsvereine unentschieden bisher. Wer sich im Achtelfinale am Dienstag durchsetzt, können Fans live in TV, Fernsehen und Stream verfolgen - auch im Free-TV?

DFB-Pokal: FCK - Fortuna Düsseldorf live in TV, Fernsehen & Stream - Free-TV? Der TV-Termin

Welcher Sender überträgt Kaiserslautern - Fortuna? Wie sehe ich die Partie?

Wer? FC Kaiserslautern - Fortuna Düsseldorf , Achtelfinale DFB-Pokal

- , Achtelfinale DFB-Pokal Wann? Dienstag, 4. Februar 2020, 18.30 Uhr (Anstoß)

Wo? Fritz-Walter-Stadion , Kaiserslautern

, Live-TV? Live in TV und Stream auf auf Sky/SkyGo

FC Kaiserslautern - Düsseldorf live im Pokal in TV & Live-Stream: TV-Übertragung, TV-Rechte & Free-TV?

Der DFB-Pokal wird von verschiedenen Sendern übertragen. Das Achtelfinale übertragen ARD, Sport1 und Sky live in TV, Fernsehen und Stream. Die Fans von Lautern und Düsseldorf haben kein Glück, wird die Partie doch nicht kostenlos, umsonst und ohne Anmeldung live im Free-TV und Gratis-Stream bei Sport1 oder in der ARD gezeigt. Sky (auch SkyGo) zeigt die Partie live in TV und Stream. DAZN zeigt keinen DFB-Pokal live.

Nach Unentschieden in Buli: Düsseldorf mit Mut gegen Kaiserslautern

Der Neubeginn lässt Fans hoffen, aber die Situation hat sich kaum verbessert: Auch mit Neu-Coach Rösler gab für Fortuna keine dre Punkte in Liga 1. In den letzten 10 Spielen siegten die Düsseldorfer nur einmal. "Die Situation hat sich nicht groß verändert. Aber wenn man so Fußball spielt, bei dem Druck, den wir haben, können wir das noch schaffen", sagte Fortuna Düsseldorfs neuer Trainer Uwe Rösler nach seinem Einstand in der Bundesliga.

Vor dem nächsten Bundesliga-Spiel beim VfL Wolfsburg am 9. Februar hat die Fortuna noch das Bonus-Spiel im Pokal-Achtelfinale beim 1. FC Kaiserslautern. Für Bundesliga-Neuling Rösler kein fremdes Terrain: In Lautern ging der gebürtige Thüringer in der Saison 1998/99 für die "Roten Teufel" auf Tore-Jagd. Fans sehen das Achtelfinale 1. FCK gegen Fortuna live in TV und Stream auf Sky - leider nicht im Free-TV.

Themen folgen