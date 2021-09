Vaterfigur und Teamplayer - das ist Stefan Kuntz

Als deutscher U21-Nationaltrainer und TV-Experte sammelte Stefan Kuntz zuletzt Sympathiepunkte. Seine neue Aufgabe birgt Potenzial für Gegenteiliges.

Seinen bislang letzten Titel holte Stefan Kuntz nicht auf einem Fußballplatz. Er trug auch keine sportliche Kleidung und Sneakers, wie sonst so oft, wenn er sich öffentlich zeigt. Mit Anzug und Krawatte nahmen er und seine Co-Trainer stellvertretend für die U21-Nationalmannschaft vor ein paar Tagen den Publikums- und Medienpreis "Goldene Henne" entgegen. Kuntz agierte im Gespräch mit Moderator Kai Pflaume und Laudatorin Esther Sedlaczek souverän, baute manchen Wortwitz ein und gab sich wie immer, wenn TV-Kameras auf ihn gerichtet sind: äußerst authentisch und sympathisch.

11 Bilder Zum dritten Mal: So bejubelt die deutsche U21 den EM-Titel Foto: Marton Monus, dpa

Stefan Kuntz war als Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw im Gespräch

Der Erfolg der jüngeren Vergangenheit ist dem 58-Jährigen nicht zu Kopfe gestiegen. Auch nicht, dass er als Nachfolger von Joachim Löw im Gespräch war. Kuntz, dieser Name steht für Arbeit, für Bodenständiges und Hemdsärmeliges. Hatte er als Profi, Trainer oder Funktionär Erfolg, so beruhte dieser stets auf Zusammenhalt innerhalb einer Gruppe. In seiner künftigen Tätigkeit wird er erneut nach diesem Muster verfahren, als Trainer der türkischen Landesauswahl soll er die stolze Nation im Fußball voranbringen.

Kuntz drängte es nach Veränderung. 2016 hatte er das bedeutsamste DFB-Nachwuchsteam übernommen, als erfolgreichster Coach dieser Auswahl verlässt er sie. Dreimal stand er im EM-Finale, zweimal holte er den Titel. Seine Aufgabe sah er nicht nur darin, die Talente aus den Leistungszentren sportlich weiterzubringen. Er versuche, den Jungs etwas fürs Leben mitzugeben, sagte er wiederholt. Kuntz ist verheiratet, hat zwei Kinder. Vaterfigur war er auch für die Anfang-20-Jährigen, denen eine Karriere im Millionengeschäft bevorstand.

Kuntz, im saarländischen Neunkirchen geboren, entstammt einer anderen Generation Spieler. Von seinem Vater Günter, der einst für Borussia Neunkirchen in der Bundesliga spielte, ist ihm Talent mitgegeben worden. Treffer erzielte der ehemalige Stürmer aber weniger wegen allumfassender Ausbildung denn Wille. Kuntz war mit dem 1. FC Kaiserslautern Torschützenkönig, Deutscher Meister und Pokalsieger. Den Höhepunkt seiner Karriere erlebte er mit dem EM-Titel 1996. Im Halbfinale gegen England erzwang er durch seinen Ausgleich das siegbringende Elfmeterschießen.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft jubelt mit der EURO 96-Trophäe. Ganz links: Stefan Kuntz. Foto: dpa

Nach der Spielerlaufbahn studierte Kuntz Sportmanagement, gab in Unternehmen Impulsvorträge und verdingte sich als Trainer und Funktionär. Allerdings mit durchwachsenem Ergebnis. Auf der Jahreshauptversammlung des FCK im November 2016 verwehrten ihm die Mitglieder für sein letztes Jahr als Vorstandschef die Entlastung.

Kuntz war da bereits U21-Nationaltrainer. Diese Berufung war für ihn eine Chance, die er nutzte. Er verdiente sich nicht nur als Trainer Meriten, er profilierte sich zugleich in der ARD als TV-Experte, der die Sprache des Publikums spricht. Künftig versucht er, die türkischen Nationalspieler mit seinen Worten zu erreichen.