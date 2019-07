Radsport-Star Sagan gibt ein Autogramm während Pyrenäen-Etappe

Radsport-Star Peter Sagan ist bekannt für verrückte Aktionen. Nun gab der 29-Jährige ein Autogramm während einer Bergetappe.

Für Sprint-Spezialisten gibt es bei der Tour de France nichts Härteres als lange und schwere Bergetappen. Der dreimalige Weltmeister Peter Sagan vom deutschen Bora-hansgrohe-Team bewahrt trotz der Kletterei im Hochgebirge seine Coolness. Der 29-Jährige sorgte jetzt mit einer besonderen Aktion für Aufsehen.

While everybody else is suffering in the Pyrenees, @PetoSagan still has energy to sign a copy of his book to an eager spectator running alongside him. Basically, just Sagan being Sagan. #TDF2019 pic.twitter.com/1ye7ZT6Zvv