Rugby: Die Viertelfinals der WM live im TV & Live-Stream: DAZN, Sky oder Free-TV?

Rugby-WM 2019 live: Die Viertelfinals in Japan sehen Sie am 19. Und 20. Oktober 2019 im Free-TV und kostenlosen Live-Stream. Hier die Infos zur Live-Übertragung der Viertelfinal-Spiele.

Die letzten acht Rugby-Teams stehen sich am 19. und 20. Oktober 2018 in den Viertelfinal-Spielen der Rugby-WM gegenüber: Gastgeber Japan trifft auf Südafrika, England auf Australien, Wales auf Frankreich und der Titelverteidiger Neuseeland spielt gegen den derzeit Weltranglistenersten Irland. Deutschland ist bereits in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft in Rugby ausgeschieden, dennoch werden die Spiele kostenlos im Fernsehen, Free-TV und Live-Stream hierzulande übertragen. Hier erfahren Sie wo und wann live die TV- und Live-Stream-Übertragungen der Rugby-Viertelfinals beginnen.

Das Spiel Neuseeland gegen Irland ist das Topspiel der Rugby-Viertelfinal-Spiele: Die „All Blacks“ haben die Chance ihren Titel zu verteidigen. Dies wäre der dritte Sieg in Folge, was sie dann unter anderem ihrer harten Defensive zu verdanken haben. Allerdings hat auch Irland, der Führende in der Weltrangliste, noch die Möglichkeit auf den Titel. Bis jetzt kamen die sogenannten „Men in Green“ nicht über das Viertelfinale hinaus.

Viertelfinale im Live-TV: Termine und Spielplan der Rugby-WM 2019

An welchen Terminen und wann die Viertelfinals der Rugby-WM live übertragen werden, sehen Sie hier:

19.10.19, 09:00 Uhr: England - Australien

19.10.19, 12:15 Uhr: Neuseeland - Irland

20.10.19, 09:00 Uhr: Wales - Frankreich

20.10.19, 12:15 Uhr: Japan - Südafrika

Das Viertelfinale der Rugby-WM im Free-TV, Fernsehen und Live-Stream

Viertelfinale, Halbfinale und Finale der Rugby-WM sehen Sie live im Fernsehen auf ProSieben MAXX. Die kostenfreie TV-Übertragung empfangen Sie über Kabel, Satellit oder DVB-T. Per ProSieben MAXX App oder im Live-Stream von ran.de können Rugby-Fans die Weltmeisterschaft online und live verfolgen.

Live-TV im Free-TV: ProSieben MAXX

Live-Stream: ran.de & ProSieben MAXX App

Rugby-WM 2019: Termine für Halbfinale, Spiel um 3. Platz und Finale

Wann die übrigen Termine der Rugby-WM stattfinden, haben wir Ihnen zusammengestellt. Jedes Spiel der Weltmeisterschaft wird live im Fernsehen und im kostenfreien Live-Stream übertragen. ProSieben MAXX und ran.de übertragen alle Partien der Rugby-WM live. Auf DAZN und Sky sind die Spiele hingegen nicht zu sehen.

26.10.19: Halbfinale 1

27.10.19: Halbfinale 2

01.11.19: Spiel um 3. Platz

02.11.19: Finale

Die Rugby-WM 2019: weltweites Spektakel live im TV erleben

Rund 3 Milliarden Fans weltweit verfolgen gespannt die Rugby-WM 2019. 48 Spiele, 20 Teams und 12 Sportstätten: Die Rugby-WM ist eines der größten Sportevents der Welt. Seit 1987 findet sie alle vier Jahre in einem ausgewählten Land statt. Der Gastgeber wird von den World Rugby-Mitgliedern bestimmt und ist dieses Jahr Japan. Da das asiatische Land auch der Ausrichter der Olympischen Spiele 2020 ist, wird die Rugby-WM als Testlauf genutzt.

