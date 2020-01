vor 20 Min.

Wintersport am Wochenende in TV und Live-Stream - TV-Termine (10. bis 12.1.)

Johannes Kühn sprintete auf Platz drei. Wintersport am Wochenende live in TV & Stream - TV-Termine (10.-12.1.).

Am Wochenende geht es im Biathlon weiter und auch der Ski Alpin Weltcup und die Nordische Kombination machen weitere Stationen. Die TV-Termine in der Übersicht.

Am Wochenende wird es für alle Wintersport-Fans spannend: Es geht nicht nur im Biathlon endlich weiter, auch der Ski Alpin Weltcup und die Nordische Kombination werden an diesem Wochenende fortgesetzt. Alle Termine der kommenden Wintersport Events an diesem Wochenende haben wir hier in der Übersicht für Sie zusammengestellt: Die TV-Termine im Überblick.

Die deutschen Biathleten wollen beim Heim-Weltcup in Oberhof den zweiten Podestplatz der Saison holen. Auftrieb gibt Benedikt Dolls Sprint-Sieg beim letzten Weltcup vor Weihnachten in Frankreich. Doch fast alle Skijäger waren über Weihnachten leicht angeschlagen.

Wintersport am Wochenende live in TV & Stream - TV-Termine (10.-12.1.)

Wintersport heute am Freitag (10. Januar 2020)

10 Uhr: Nordische Kombination der Herren in Val di Fiemme, HS 104, 10km, live in TV & Stream ARD / Eurosport

der Herren in di Fiemme, HS 104, 10km, live in TV & Stream / 10 Uhr: Skeleton Weltcup der Frauen Lauf 1 , Stream in ARD

der Frauen Lauf 1 , Stream in 14.30 Uhr: Biathlon der Herren in Oberhof, Sprint 10km, live in TV & Stream ARD / Eurosport

der Herren in Oberhof, Sprint 10km, live in TV & Stream / 14 Uhr: Skeleton Weltcup der Herren Lauf 1, Stream in ARD

der Herren Lauf 1, Stream in 19.20 Uhr: 1500 m Damen und Herren, Teamsprint Damen und Herren

Wintersport am Samstag (11. Januar 2020)

8.30 Uhr: Skispringen der Damen in Sapporo

der Damen in 10 Uhr: Nordische Kombination der Herren in Val di Fiemme, HS 104, 10km, live in TV & Stream ARD / Eurosport

der Herren in di Fiemme, HS 104, 10km, live in TV & Stream / 10.30 Uhr: Riesenslalom der Herren in Adelboden, live in TV & Stream ARD / Eurosport

/ 11.45 Uhr: Abfahrt der Damen in Zauchensee, live in TV & Stream ARD / Eurosport

/ 12 Uhr: Biathlon der Damen in Oberhof, Staffel 4x6km, live in TV & Stream ARD / Eurosport

der Damen in Oberhof, Staffel 4x6km, live in TV & Stream / 13.30 Uhr: Sprint im Langlauf der Herren und Damen in Dresden im Freistil, live in TV & Stream ARD / Eurosport

im Freistil, live in TV & Stream / 14.15 Uhr: Biathlon Staffel der Herren in Oberhof über 4x7,5km, live in TV & Stream ARD / Eurosport

Staffel der Herren in Oberhof über 4x7,5km, live in TV & Stream / 16 Uhr: Skispringen der Herren in Val di Fiemme, HS 104 Einzel, live in TV & Stream ARD / Eurosport

Wintersport am Sonntag (12. Januar 2020)

2 Uhr: Skispringen der Damen in Sapporo , live in TV & Stream ARD / Eurosport

der Damen in , live in TV & Stream / 9.15 Uhr: Alpine Kombination der Damen in Zauchensee, live in TV & Stream ARD / Eurosport

/ 9.30 Uhr: Nordische Kombination der Herren, HS 104 Teamsprint 2x7,5km, live in TV & Stream ARD / Eurosport

der Herren, HS 104 2x7,5km, live in TV & Stream / 10.30 Uhr: Slalom der Herren in Adelboden, live in TV & Stream ARD / Eurosport

/ 12.45 Uhr: Biathlon Massenstart der Damen über 12.5km in Oberhof, live in TV & Stream ARD / Eurosport

Massenstart der Damen über 12.5km in Oberhof, live in TV & Stream / 13.30 Uhr: Langlauf Teamsprint Freistil in Dresden Frauen/Männer, live in TV & Stream ARD / Eurosport

Freistil in Frauen/Männer, live in TV & Stream / 14.30 Uhr: Biathlon Weltcup in Oberhof, 15km Massenstart der Herren, live in TV & Stream ARD / Eurosport

in Oberhof, 15km Massenstart der Herren, live in TV & Stream / 16.30 Uhr: Skisprung Weltcup der Herren in Val di Viemme, live in TV & Stream ARD / Eurosport

Wintersport am Wochenende: Das steht am Freitag an

Nordische Kombination: Die deutschen Kombinierer versuchen sich auch 2020 im Kampf mit Norwegens Kombinations-Dominator Jarl Magnus Riiber. Im italienischen Val di Fiemme gibt es dafür gleich drei Chancen: Bei den Einzelwettbewerben am Freitag und Samstag sowie beim Teamsprint am Sonntag.

Eisschnellauf EM in Heerenveen: Michelle Uhrig und Roxanne Dufter vertreten die deutschen Eisschnellläuferinnen zum Auftakt der zum zweiten Mal ausgetragenen Einzelstrecken-EM auf der 1500-Meter-Strecke. Claudia Pechstein konzentriert sich auf 3000 Meter und den Massenstart. Die Herren um den deutschen Meister und früheren Inline-Skater Stefan Emele sollen das schnelle Eis in der Thialf-Arena nutzen, um internationale Erfahrungen zu sammeln.

Skeleton: Nach dem Sieg beim Heim-Weltcup in Winterberg ist Weltmeisterin Tina Hermann auch in La Plagne mitfavorisiert. Aber auch die Olympia-Zweite Jacqueline Lölling kann um den Sieg mitfahren. Bei den Männern haben Alexander Gassner und Axel Jungk mit ihren Podestplätzen zuletzt ihre gute Form nachgewiesen.





Themen folgen