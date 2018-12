Wintersport heute live im TV und Stream verfolgeh

vor 19 Min.

Kurz vor Weihnachten gibt es nochmal ein langes Wintersport-Wochenende. Wir sagen, was wann und wo läuft live in TV, Fernsehen und Live-Stream. Auf dem Programm steht Weltcup in Biathlon, Ski Alpin, Eiskunstlauf und Nordische Kombination.

Kurz vor Weihnachten gibt es noch mal ein langes Wintersport-Wochenende mit Biathlon, Ski Alpin und Co. Wann und wo laufen die Wettkämpfe live im TV und Stream?

Auf dem Programm steht Weltcup in Eiskunstlauf, Biathlon, Ski Alpin und Nordische Kombination. Kurz vor Weihnachten gibt es nochmal ein langes Wintersport-Wochenende. Wir sagen, was wann und wo läuft live in TV, Fernsehen und Live-Stream. Zusätzlich alle Termine, der Zeitplan und die Uhrzeit.

Felix Neureuther will jetzt endlich in den Ski Alpin Weltcup starten. Nach seinem Kreuzbandriss im November 2017 will der deutsche Star-Skifahrer wieder einen Slalom fahren. Insgesamt schickt der Deutsche Skiverband 8 Ski-Rennfahrer auf die Piste.

In Nove Mesto kehrt Laura Dahlmeier wieder in den Biahtlon Weltcup zurück. Die Herren um Arnd Peiffer sind unter anderem im Weltcup-Sprint am Start. Neben Peiffer gehen Benedikt Doll, Philipp Horn, Johannes Kühn, Roman Rees und Massenstart-Weltmeister Simon Schempp an den Start. Dazu sagt Doll: "In Nove Mesto ist immer sehr viel los, die Stimmung ist klasse."



Neben Biahtlon und Ski Alpin sind auch Nordische Kombination und Eiskunstlauf im Fokus der deutschen Fans. Hier alle Infos zu Termine, Zeitplan, Uhrzeit und Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream beim Wintersport heute am Wochenende.

Wintersport am letzten Advent-Wochenende: Termine, Zeitplan, Uhrzeit

Wintersport am Wochenende: Donnerstag, 20. Dezember 2018

Ski Alpin Herren: Slalom der Männer - 1. Lauf 10 Uhr, 2. Lauf 13 Uhr (live auf ARD und Eurosport)



Biathlon Herren, Sprint der Männer über 10km, 17.30 Uhr



Wintersport heute am Freitag, 21. Dezember 2018

Ski Alpin Damen, Riesenslalom der Frauen, 1. Lauf 10.30 Uhr, 2. Lauf 13.30 Uhr (live in TV und Stream auf ARD und Eurosport)



Biathlon Damen, Sprint der Frauen über 7,5km, 17.30 Uhr



Wintersport am Wochenende: Samstag, 22. Dezember 2018

Ski Alpin Courchevel 10:30 Uhr/13:30 Uhr Slalom der Frauen



Nordische Kombination Ramsau am Dachstein 12:00 Uhr/14:45 Uhr Einzel



Biathlon Nove Mesto 15:00 Uhr Verfolgung der Männer



Ski Alpin Madonna di Campiglio 15:45 Uhr /18:45 Uhr Slalom der Männer



/18:45 Uhr Slalom der Männer Biathlon Nove Mesto 17:00 Uhr Verfolgung der Frauen



Eiskunstlauf Stuttgart 17:00 Uhr Deutsche Meisterschaft Frauen



Eiskunstlauf 18:50 Uhr Deutsche Meisterschaft Paare



Eiskunstlauf 19:20 Uhr Deutsche Meisterschaft Männer



Wintersport am Sonntag, 23. Dezember 2018

Nordische Kombination Ramsau am Dachstein 10:45 Uhr/12:45 Uhr Einzel



Biathlon Nove Mesto 11:45 Uhr Massenstart der Männer



Biathlon Nove Mesto 14:30 Uhr Massenstart der Frauen



Eiskunstlauf Stuttgart 14:30 Uhr Deutsche Meisterschaft Frauen (Kür)



Eiskunstlauf 16:10 Uhr Deutsche Meisterschaft Paare (Kür) Eiskunstlauf



Stuttgart 16:40 Uhr Deutsche Meisterschaft Männer (Kür)



Nordische Kombination, Biathlon, Eiskunstlauf und Ski Alpin Weltcup heute im TV und als Live-Stream

Nordische Kombination, Biathlon, Ski Alpin und Eiskunstlauf werden an diesem Wochenende (20.12. bis 23.12.2018) von ARD und Eurosport übertragen - live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream. Dabei werden nicht alle Events in voller Länge und live im TV und Live-Stream gezeigt. Allerdings gibt es zu jedem Event mindestens Zusammenfassungen oder Einblendungen. Das ZDF zeigt an diesem Wintersport-Wochenende vor Weihnachten keinen Live-Wintersport.

