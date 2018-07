vor 53 Min.

Witziges Foto von England-Verteidiger erobert das Internet Sport

Wie Englands Verteidiger Harry Maguire mit seinem Tor gegen Schweden sein Land ins Halbfinale geschossen und einen viralen Hit gelandet hat.

Von Florian Eisele

Es gibt wenige Spieler, die das neue englische Nationalteam so derart repräsentieren wie Harry Maguire. Den Verteidiger von Leicester City hatten vor Turnierstart die wenigsten Experten auf dem Radar: Er war vor zwei Jahren noch als Fan bei der für England desaströsen EM dabei, stieg vor einem Jahr mit Hull City aus der Premier League ab - und ist nun einer der wichtigsten Spieler seines Trainers Gary Southgate. Seinen Wert zeigte der Abwehrspieler zuletzt beim 2:0-Sieg gegen Schweden. Er traf per Kopf zur wichtigen Führung für die "Three Lions". Doch nicht nur das: Nach dem Spiel landete Maguire einen Internet-Hit.

Harry Maguire köpft den Ball platziert ins schwedische Tor. Bild: Thanassis Stavrakis, dpa

Grund war ein Foto, das ihn kurz nach Schlusspfiff im Gespräch mit seiner Freundin Fern Hawkins zeigt. Die ist sichtlich angetan von der Leistung ihres Freundes. Auf dem Foto sieht es aber erst einmal so aus, als ob der Kicker einen Fußball-Groupie beeindrucken will. Grund genug für Maguires Mitspieler Kyle Walker, seinen Abwehrkollegen aufs Korn zu nehmen. Auf Twitter postete Walker das Bild und legte dazu Maguire folgende Worte in den Mund: "Yeah so a good header doesn’t hurt. I mean the moment you head it proper, you feel it’s a good one. Know what I mean love?" Zu deutsch: "Tja, so ein guter Kopfball - der tut nicht weh. Klar: Im Moment, in dem du ihn triffst - da weißt du dass es ein guter ist. Verstehst du, Süße?"

Ob gewollt oder nicht - mit diesem Tweet hat Walker eine virale Welle losgetreten und ein "Meme" geschaffen. Damit wird ein Bild oder eine Grafik bezeichnet, die - immer wieder neu vertextet - als Running Gag durch das Internet verbreitet wird. Klar, dass es nicht lange dauerte, bis das nächste Maguire-Meme folgte.

"Me? Yeah, I score goals and stuff" pic.twitter.com/Yu0ynm0fII — Football Away Days (@AwayDayFooty) 8. Juli 2018

Die Fanseite "Football Away Days" schrieb: "Me? Yeah, I score goals and stuff" - zu Deutsch: "Ich? Ja, ich schieße Tore und so."

Von diesem User hier stammt: "Have I told you about my World Cup semi?", also: "Hab ich dir schon erzählt, dass ich im WM-Halbfinale stehe?"

“Can you ask the neighbours to put the bins out on Monday? We’re not going home just yet” pic.twitter.com/s1g3P3jj34 — Harry Maguire (@HarryMaguire93) 8. Juli 2018

Mittlerweile ist selbst Maguire selbst in sein Meme-Geschäft eingestiegen. Er selbst gibt sich folgenden Text: "Kannst du den Nachbarn sagen, dass sie die Mülltonnen am Montag rausstellen sollen? Wir fahren doch noch nicht heim." Seit dem Sieg gegen Schweden ist klar, dass England so oder so bis zum Schluss der WM dabei sein wird: Sollten sie das Halbfinale gegen Kroatien verlieren, geht es am Samstag um Platz drei. Bei einem Sieg könnte der Meme-König sogar im Finale um den Weltmeister-Titel stehen.

