Die Panther erkämpfen Punkt in Mannheim

Erst im Penaltyschießen unterliegen de Augsburger beim Meisterschafts-Mitfavoriten mit 4:5. Trevelyan rettet seine Mannschaft in die Verlängerung.

Reisen nach Mannheim lohnen sich für die Augsburger Eishockeyspieler nur selten: Seit fast schon sechs Jahren warten die Panther auf einen Erfolg in der SAP-Arena, der im Dezember 2017 letztmals gelang. Am Sonntag waren die Gäste zumindest nah dran und lieferten Mannheim einen beherzten Kampf. Erst nach Penaltyschießen setzten sich die Adler mit 5:4 (1:1, 2:2, 1:1, 1:0) durch. Der AEV musste sich mit einem Punkt aus dem Wochenende begnügen. Am Freitag hatte es eine klare 1:4-Heimniederlage gegen Bremerhaven gegeben.

Eindeutig mehr Talent steckt in der Mannschaft der Adler, die für Christof Kreutzer "der Topfavorit in der Liga ist, das habe ich schon von Anfang an gesagt". Das Rezept des AEV-Trainers lautete deshalb: "Bei uns geht es nur über harte Arbeit." Seine Spieler hielten sich an die Vorgabe und gingen sogar in Führung. Der Ex-Mannheimer Moritz Elias aus der vierten Sturmreihe, die in erster Linie eigentlich Tore verhindern soll, sorgte mit einer frechen Aktion für den ersten Treffer der Partie. Elias stand hinter dem Tor und schoss den Mannheimer Schlussmann Felix Brückmann an. Von dem Nationalkeeper prallte der Puck zum 1:0 (12.) ins Tor. Nur kurz konnte sich der Außenseiter vor 9441 Zuschauen in der nicht ausverkauften SAP-Arena über die Führung freuen. Humorlos zog Nationalverteidiger Korbinian Holzer ab und traf in der 13. Minute zum 1:1.

Panther liefern Mannheim offenen Schlagabtausch

Auch im zweiten Abschnitt lieferten die Panther dem Meisterschafts-Favoriten ein Duell auf Augenhöhe. Zunächst brachte Jere Karjalainen mit seinem fünften Saisontor die Gäste erneut mit 2:1 in Führung. Tom Kühnhackl mit seinem ersten Saisontor für den MERC und Jordan Szwarz sorgten für den erstmaligen Vorsprung zum 3:2 der Gastgeber. Die Panther steckten nicht auf. nac feinem Zuspiel von Dauerbrenner Thomas J. Trevelyan erzielte Anrei Hakulinen das 3:3.

Zu Beginn des Schlussdrittels traf nach einem zu leichten Scheibenverlust des Augsburgers Leon van der Linde im Angriffsdrittel Kris Bennett zum 4:3 für Mannheim. Den Gästen schien die Zeit davonzulaufen. Doch in der 58. Minute drückte Trevelyan aus wenigen Zentimetern im Nachschuss den Puck zum 4:4 über die Torlinie. Der Team-Oldie mit 39-Jahren jubelte über sein erstes Saisontor, das dem AEV zumindest einen Punkt sicherte. In der Verlängerung hatten Karjalainen, Hakulinen und Mitchell drei dicke Torchancen. Doch MERC-Torwart Brückmann war zur Stelle. Mannheim fand in den letzten fünf Minuten nicht mehr statt. Nur in der letzten Sekunde lag der Puck im Tor der Augsburger. Doch der Treffer von Gilmour wurde nicht anerkannt, da die Zeit bereits abgelaufen war. Im Penaltyschießen traf für Mannheim nur Gaudet. Da die Augsburger Schützen Mitchell, Andersen und Rantakari scheiterten, siegten die Gastgeber glücklich mit 5:4.





Augsburger Panther Keller - Rantakari, Schüle; Southorn, Sacher; Van der Linde, Renner - Puempel, Esposito, Mitchell; Karjalainen, Hakulinen, Andersen; Trevelyan, Oblinger, Colins; Elias, Soramies, Tosto

Tore: 0:1 (12.) Elias, 1:1 (13.) Holzer, 1:2 (27.) Karjalainen, 2:2 (28.) Kühnhackl, 3:2 (32.) Szwarz, 3:3 (36.) Hakulinen, 4:3 (42.) Bennett, 4:4 (58.) Trevelyan, 5:4 (Penalty) Gaudet

Zuschauer: 9441